Рада не змогла внести законопроєкт про відтермінування РРО для ФОПів у порядок денний

У залі не було необхідної кількості депутатів.

Верховна Рада на позачерговому засіданні не змогла внести законопроєкт щодо перенесення на рік обовʼязкового застосування РРО для ФОП 2-4 груп до порядку денного. Для внесення потрібно було 226 голосів, назбиралося тільки 102.

Зі "Слуги народу" проголосували 36 депутатів, ОПЗЖ – 12, "Європейської солідарності" – 21, "Батьківщини" – 10, "За майбутнє" – 11, "Голос" – 0, "Довіра" – 4.

Після оголошеної з 13 по 13:30 перерви багато депутатів не повернулися до сесійного залу, тому потрібної для голосування кількості депутатів не було.

Документ, який мали розглядати, вносить зміни до Податкового кодексу лише в частині терміну введення РРО – замість 1 січня 2022 – 1 січня 2023.

Позачергове засідання щодо цього питання було скликане на вимогу 155 народних депутатів. Голова фракції "Слуга народу" вранці пʼятниці говорив, що документ навряд набере достатню кількість підтримки.

За ухвалення цього законопроєкту тривалий час мітингували ФОпи, зокрема і сьогодні.

Рік тому, коли Верховна Рада ухвалила компромісний законопроєкт і перенесла обовʼязок використання касових апаратів на 2022 рік, нардепи говорили, що це остання поступка.

Ухваленню законопроєкту передували масові мітинги. Голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев у інтерв'ю LB.ua говорив, що відтермінування фіскалізації на рік до січня 2022 року можливе для ФОП за винятком ризикових груп – мереж електроніки, аптек, продажів у інтернеті, автозапчастин та ювелірних виробів.

17 листопада 2020 сталися сутички між поліцією і підприємцями, які вийшли на акцію протесту до будівлі парламенту. Спочатку протестувальники не давали депутатам зайти в парламент, через що правоохоронцям довелося робити для них спеціальний коридор. Протестувальники виступали проти введення касових апаратів для всіх груп ФОП, а не тільки для тих, чия діяльність не вважається ризиковою. Ризиковими є мережі електроніки, аптеки, продажи у інтернеті, автозапчастини та ювелірні вироби.

4 листопада у Верховній Раді України не вистачило голосів для ухвалення законопроєкту №4313, який відтерміновує на рік застосування касових апаратів для ФОПів 2-4 груп.

Президент Володимир Зеленський пропонував у своєму законопроєкті визначати граничні обсяги доходів, неперевищення яких є однією з умов застосування суб’єктами спрощеної системи оподаткування. Відтермінування у його пропозиціях стосувалося тільки 2-4 груп ФОП.