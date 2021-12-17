Росія заявила про готовність до негайних переговорів з НАТО в будь-якій нейтральній країні
Росія заявила про готовність до негайних переговорів з НАТО в будь-якій нейтральній країні
Промоутер Усика висловився про ситуацію з відсутністю українського прапора в рингу після перемоги Ломаченка над Коммі
Промоутер Усика висловився про ситуацію з відсутністю українського прапора в рингу після перемоги Ломаченка над Коммі
Чи злетить ЮНА і до чого тут МАУ
Чи злетить ЮНА і до чого тут МАУ
Головний український розвідник живе в одному маєтку з Гогілашвілі (оновлено)
Головний український розвідник живе в одному маєтку з Гогілашвілі (оновлено)
Ось що означає ігнорувати Ярмоленка: Моєс установив антирекорд АПЛ
Ось що означає ігнорувати Ярмоленка: Моєс установив антирекорд АПЛ
Зеленський прокоментував інформацію про блокування двома членами НАТО купівлі зброї Україною
Зеленський прокоментував інформацію про блокування двома членами НАТО купівлі зброї Україною
У "Нафтогазі" визнали, що не зможуть довго утримувати низькі ціни на газ для населення
У "Нафтогазі" визнали, що не зможуть довго утримувати низькі ціни на газ для населення
Порошенко "увірвався" в прямий ефір телеканалу "Рада"
Порошенко "увірвався" в прямий ефір телеканалу "Рада"
У Києві на Малій Житомирській провалився асфальт, під яким виявили підвал
У Києві на Малій Житомирській провалився асфальт, під яким виявили підвал
ГоловнаПолітика

Під Дніпром відкрили рух першою об’їзною дорогою міста

Першими нову дорогу випробували «на міцність» раритетні ГАЗ, ЗІС, ЗІЛ, КАВЗ 30-70-х років

На Дніпропетровщині відкрили рух Південним обходом обласного центру. Для Дніпра це перша об'їзна дорога, її збудували «з нуля» у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». 7-кілометрова магістраль з’єднала трасу Н-08 з Південним мостом у Дніпрі, повідомляє Дніпропетровська ОДА.

«Цьогоріч на Дніпропетровщині збудовано та відремонтовано понад 550 км доріг – державних та місцевих. Серед наймасштабніших проєктів – об’їзна дорога Дніпра, якою вже відкрили рух. Вона розвантажуватиме місто від транзитного транспорту. А значить, фури не руйнуватимуть вулиці обласного центру», – розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Новозбудований Південний обхід – траса 1-ї категорії: по дві смуги у кожен бік. Загалом зробили 7 шарів «дорожнього одягу». Між ними на окремих ділянках проклали геомембрану, яка захищатиме автошлях від потрапляння ґрунтових вод та сприятиме водовідведенню під час опадів. На дорозі нанесена спеціальна «пластикова» розмітка, що світиться вночі.

«Основне полотно магістралі підсилили спеціальною георешіткою. Така поліпропіленова сітка захищає покриття від впливу вантажівок з великою вагою. Робить його більш стійким і попереджає тріщини. Дорога розрахована на будь-які легкові та вантажні авто», – розповів начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

Першими нову дорогу випробували «на міцність» раритетні ГАЗ, ЗІС, ЗІЛ, КАВЗ 30-70-х років ХХ століття та сучасні вантажівки «Ford». Загальна вага автівок – понад 500 тонн.

Вантажівки проїхали новозведеною дворівневою транспортною розв’язкою, яку спорудили на перетині об’їзної з вулицею Аеропортівською. Шляхопровід розділяє два потоки транспорту: транзиту і місцевих автівок.

Пропускна спроможність Південного обходу Дніпра – до 20 тис машин на добу.

Нагадаємо, 1 грудня під час щорічного Послання про внутрішнє і зовнішнє становище України Президент Володимир Зеленський повідомив, що за ініційованою ним програмою «Велике будівництво» в Україні уже відремонтували та збудували загалом 13 тисяч км доріг.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також