Під Дніпром відкрили рух першою об’їзною дорогою міста

На Дніпропетровщині відкрили рух Південним обходом обласного центру. Для Дніпра це перша об'їзна дорога, її збудували «з нуля» у межах програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво». 7-кілометрова магістраль з’єднала трасу Н-08 з Південним мостом у Дніпрі, повідомляє Дніпропетровська ОДА.

«Цьогоріч на Дніпропетровщині збудовано та відремонтовано понад 550 км доріг – державних та місцевих. Серед наймасштабніших проєктів – об’їзна дорога Дніпра, якою вже відкрили рух. Вона розвантажуватиме місто від транзитного транспорту. А значить, фури не руйнуватимуть вулиці обласного центру», – розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Новозбудований Південний обхід – траса 1-ї категорії: по дві смуги у кожен бік. Загалом зробили 7 шарів «дорожнього одягу». Між ними на окремих ділянках проклали геомембрану, яка захищатиме автошлях від потрапляння ґрунтових вод та сприятиме водовідведенню під час опадів. На дорозі нанесена спеціальна «пластикова» розмітка, що світиться вночі.

«Основне полотно магістралі підсилили спеціальною георешіткою. Така поліпропіленова сітка захищає покриття від впливу вантажівок з великою вагою. Робить його більш стійким і попереджає тріщини. Дорога розрахована на будь-які легкові та вантажні авто», – розповів начальник Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев.

Першими нову дорогу випробували «на міцність» раритетні ГАЗ, ЗІС, ЗІЛ, КАВЗ 30-70-х років ХХ століття та сучасні вантажівки «Ford». Загальна вага автівок – понад 500 тонн.

Вантажівки проїхали новозведеною дворівневою транспортною розв’язкою, яку спорудили на перетині об’їзної з вулицею Аеропортівською. Шляхопровід розділяє два потоки транспорту: транзиту і місцевих автівок.

Пропускна спроможність Південного обходу Дніпра – до 20 тис машин на добу.