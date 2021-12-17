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Стефанчук: "Ця Верховна Рада допрацює всю каденцію"

Спікер вважає, що дострокові парламентські вибори малоймовірні.

Стефанчук: "Ця Верховна Рада допрацює всю каденцію"
Фото: Макс Требухов

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що дострокові парламентські вибори малоймовірні.

Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент LB.ua.

"Я думаю, що Верховна Рада має працювати той час, який відведено нароодом України... і виконати ті обіцянки, які вона надала. Зокрема, я ставлюся до цього серйозно. Я прийшов до парламенту саме за цим", – наголосив Стефанчук.

Він також зазначив, що розпуск парламенту "є правом, а не обов'язком президента".

Нагадаємо, в червні президент Володимир Зеленський заявив, що не збирається розпускати Верховну Раду.

У 2019 році Зеленський розпустив Раду попереднього скликання, що дало йому змогу отримати у парламенті власну більшість. Зараз рейтинг "Слуги народу" набагато нижчий, ніж два роки тому, і у випадку дострокових виборів партії доведеться шукати партнерів для коаліції.

Чергові вибори Верховної Ради мають відбутися у 2023 році.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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