Железняк прийшов на брифінг Стефанчука питати про зміну голови фракції "Голос"

Народний депутат Ярослав Железняк прийшов на підсумковий брифінг голови Верховної Ради Руслана Стефанчука щодо оголошення зміни керівника фракції "Голос", яке було зачитане першим віцеспікером Олександром Корнієнком.

Железняк взяв слово замість журналістів, які мали ставити запитання, і сказав, що Корнієнко "скоїв кримінальний злочин, тому що, не маючи ніяких документів, а лише вказівку Андрія Єрмака, виключно як помсту фракції "Голос" за те, що ми не голосували за ваші ганебні закони, захищали вашого попередника... і маючи тушок у нашій фракції і на руках ухвалу ОАСК – дві години тому була зареєстрована ухвала – і одразу заміна керівництва".

Железняк запевняє, що цих документів нібито не було в Апараті Верховної Ради, і їх будуть вносити "заднім числом".

Нардеп спитав, де в час позачергового засідання був Стефанчук і що будуть робити з Корнієнком після цього.

Спікер ВР Руслан Стефанчук пообіцяв розібратися у питанні зміни керівництва фракції "Голос".

"Та ситуація, яка відбулася у вашій фракції – це питання вашої фракції. Непотрібно їх переносити на парламент. Що стосується того, що ми будемо робити, я думаю, що по завершенню пресконференції я готовий повернутись в парламент і це проговорити", – зазначив він.

Нагадаємо, міжусобиці всередині політсили "Голос" почалися після того, як її лідер Святослав Вакарчук вийшов з парламенту. Історія з зміною голови фракції "Голос" триває ще з літа, коли в червні група народних депутатів оголосила про створення обʼєднання "Справедливість". Депутати цього обʼєднання оголосили, що будуть змінювати очільника фракції. Лідеркою обʼєднання стала Устінова, крім неї туди увійшли Ольга Стефанишина, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Володимир Цабаль.

У липні Олександра Устінова заявила про зміну керівника фракції з Ярослава Железняка на Романа Костенка (в якості в.о.). Утім сам Железняк заперечував, що таке рішення було ухвалено згідно з вимогами статуту.