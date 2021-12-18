Україна братиме участь у програмі “Креативна Європа” ще шість років

Президент України Володимир Зеленський підписав ініційований ним Закон про ратифікацію Угоди з Європейським Союзом щодо участі України у програмі “Креативна Європа” до 2027 року.

Про це повідомили в Офісі президента.

Зазначимо, угода була вчинена 12 жовтня 2021 року в Києві.

“Україна бере участь цій програмі з 2016 року, результатом чого є 38 міжнародних проектів за участю українських організацій у співпраці зі 117 партнерськими інституціями з 29 країн Європи.

Україна співпрацює з ЄС у науковій, освітній і культурній сферах.

“Приєднання до програми потребуватиме від нашої держави сплати фінансового внеску, який складається з внеску на операційну діяльність і збору за участь та має форму щорічної оплати”, – йдеться у повідомленні.

Визначення фінансового внеску базується на динамічній формулі, яка враховує співвідношення ВВП України у ринкових цінах до ВВП ЄС у ринкових цінах. За попередніми розрахунками Європейського Союзу, фінансовий внесок нашої країни, зокрема у 2022 році, може становити 883 тис. євро.

Сплата здійснюватиметься через асигнування, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики України у державному бюджеті.

“Продовження участі нашої країни у програмі ЄС «Креативна Європа» до 2027 року сприятиме реалізації стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Європейському Союзі через активну співпрацю в галузі культури. Участь країни в одній з найбільших програм Європейського Союзу культурно-гуманітарного спрямування забезпечує додаткові стимули й можливості для розвитку культури та креативних індустрій і створює підґрунтя для залучення України до загальноєвропейських культурних процесів”, – додали в ОПУ.

Нагадаємо, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 15 грудня 2021 року.