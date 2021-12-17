Росія заявила про готовність до негайних переговорів з НАТО в будь-якій нейтральній країні
Росія заявила про готовність до негайних переговорів з НАТО в будь-якій нейтральній країні
Промоутер Усика висловився про ситуацію з відсутністю українського прапора в рингу після перемоги Ломаченка над Коммі
Промоутер Усика висловився про ситуацію з відсутністю українського прапора в рингу після перемоги Ломаченка над Коммі
Чи злетить ЮНА і до чого тут МАУ
Чи злетить ЮНА і до чого тут МАУ
Головний український розвідник живе в одному маєтку з Гогілашвілі (оновлено)
Головний український розвідник живе в одному маєтку з Гогілашвілі (оновлено)
Ось що означає ігнорувати Ярмоленка: Моєс установив антирекорд АПЛ
Ось що означає ігнорувати Ярмоленка: Моєс установив антирекорд АПЛ
Зеленський прокоментував інформацію про блокування двома членами НАТО купівлі зброї Україною
Зеленський прокоментував інформацію про блокування двома членами НАТО купівлі зброї Україною
У "Нафтогазі" визнали, що не зможуть довго утримувати низькі ціни на газ для населення
У "Нафтогазі" визнали, що не зможуть довго утримувати низькі ціни на газ для населення
Порошенко "увірвався" в прямий ефір телеканалу "Рада"
Порошенко "увірвався" в прямий ефір телеканалу "Рада"
У Києві на Малій Житомирській провалився асфальт, під яким виявили підвал
У Києві на Малій Житомирській провалився асфальт, під яким виявили підвал
ГоловнаПолітика

Кличко відкрив оновлену ділянку Великої Кільцевої дороги

Довжина ділянки - 1200 метрів.

Кличко відкрив оновлену ділянку Великої Кільцевої дороги
Фото: ukravtodor.gov.ua

Мер Києва Віталій Кличко відкрив проїзд новою ділянкою Великої Кільцевої дороги – від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської з транспортною розв’язкою на різних рівнях. Про це повідомляє офіційний сайт КМДА.

Кличко зазначив, що місто, навіть в умовах економічної кризи, спричиненої пандемією, продовжує розвиватися і втілювати нові інфраструктурні проєкти.

«Всі ми знаємо, яке сьогодні навантаження на транспортну інфраструктуру Києва створює транзитний транспорт. Щодня через столицю проїжджає понад 4 тисячі вантажних авто. Місто давно говорить, що єдиним розв'язанням проблеми великого транзиту через столицю є будівництво Київської окружної дороги навколо міста – проєкту, який має втілити уряд. Щоб транзитний транспорт не їхав через столицю, ускладнюючи трафік і руйнуючи дороги в місті. Втім, робимо все, що залежить від нас, аби створити більш комфортні умови для киян», - зазначив мер.

Він додав, що довжина ділянки 1200 метрів.

«Сьогодні відкриваємо автосполучення новою ділянкою Кільцевої – від вулиці Сім’ї Кульженків до вулиці Богатирської. Та транспортну розв’язку на вулиці Богатирській. Нагадаю, цей об’єкт був в планах будівництва ще з 2008 року. І тільки ми його втілили. Протяжність нової ділянки дороги – майже 1200 метрів. Також ми звели два шляхопроводи. Один над залізницею та шляхопровід над вулицею Богатирською», – зазначив Кличко.

Від підкреслив, що на ділянці встановили сучасне освітлення, облаштували пішохідні тротуари, велодоріжки і 480 метрів шумозахисного екрану.

«Відкриття тут автомобільного руху зробить пряме транспортне сполучення від Мінського проспекту до вулиці Богатирської. Це значно спростить пересування автотранспорту в бік центру столиці та в напрямку міста Вишгород.  А також – частина транзитного транспорту не їхатиме через усе місто, ускладнюючи трафік. У планах міста – продовжити цю дорогу і з’єднати її з Оболонським проспектом. Роботи з будівництва нової ділянки вже розпочали», – підкреслив мер.

Нагадаємо, під час свого звіту Віталій Кличко повідомив, що цього року в столиці відремонтували 198 об’єктів дорожньої інфраструктури. А за останні кілька років в місті оновили 410 вулиць, мостів та шляхопроводів – загалом понад 1200 км столичних доріг.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також