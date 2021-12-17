Кличко відкрив оновлену ділянку Великої Кільцевої дороги

Мер Києва Віталій Кличко відкрив проїзд новою ділянкою Великої Кільцевої дороги – від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської з транспортною розв’язкою на різних рівнях. Про це повідомляє офіційний сайт КМДА.

Кличко зазначив, що місто, навіть в умовах економічної кризи, спричиненої пандемією, продовжує розвиватися і втілювати нові інфраструктурні проєкти.

«Всі ми знаємо, яке сьогодні навантаження на транспортну інфраструктуру Києва створює транзитний транспорт. Щодня через столицю проїжджає понад 4 тисячі вантажних авто. Місто давно говорить, що єдиним розв'язанням проблеми великого транзиту через столицю є будівництво Київської окружної дороги навколо міста – проєкту, який має втілити уряд. Щоб транзитний транспорт не їхав через столицю, ускладнюючи трафік і руйнуючи дороги в місті. Втім, робимо все, що залежить від нас, аби створити більш комфортні умови для киян», - зазначив мер.

Він додав, що довжина ділянки 1200 метрів.

«Сьогодні відкриваємо автосполучення новою ділянкою Кільцевої – від вулиці Сім’ї Кульженків до вулиці Богатирської. Та транспортну розв’язку на вулиці Богатирській. Нагадаю, цей об’єкт був в планах будівництва ще з 2008 року. І тільки ми його втілили. Протяжність нової ділянки дороги – майже 1200 метрів. Також ми звели два шляхопроводи. Один над залізницею та шляхопровід над вулицею Богатирською», – зазначив Кличко.

Від підкреслив, що на ділянці встановили сучасне освітлення, облаштували пішохідні тротуари, велодоріжки і 480 метрів шумозахисного екрану.

«Відкриття тут автомобільного руху зробить пряме транспортне сполучення від Мінського проспекту до вулиці Богатирської. Це значно спростить пересування автотранспорту в бік центру столиці та в напрямку міста Вишгород. А також – частина транзитного транспорту не їхатиме через усе місто, ускладнюючи трафік. У планах міста – продовжити цю дорогу і з’єднати її з Оболонським проспектом. Роботи з будівництва нової ділянки вже розпочали», – підкреслив мер.

Нагадаємо, під час свого звіту Віталій Кличко повідомив, що цього року в столиці відремонтували 198 об’єктів дорожньої інфраструктури. А за останні кілька років в місті оновили 410 вулиць, мостів та шляхопроводів – загалом понад 1200 км столичних доріг.