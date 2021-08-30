Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Міністр фінансів назвав наслідки відмови від добровільного декларування
Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься
Зустріч Зеленського і Байдена знову переноситься
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Біля Криту затонуло судно з 7 тис. тоннами української пшениці
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Юрій Луценко: «Перші гроші в донецьку олігархію завіз Кобзон – з рук кемеровської мафії»
Помер Олександр Петраківський, який врятував колону українських військових під Луганськом
Помер Олександр Петраківський, який врятував колону українських військових під Луганськом
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Оксана Забужко: «Історія війни за книжковий ринок – дзеркало нашої війни за Незалежність»
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Голова Комітету арбітрів Федерації футболу України потрапив у ДТП
Туреччина взяла на озброєння ударний безпілотник Akıncı
Туреччина взяла на озброєння ударний безпілотник Akıncı
На следующий год - в Донецке
На следующий год - в Донецке
ГоловнаПолітика

До кінця року зможемо відкрити нову ділянку Великої Кільцевої дороги, - Кличко

Будівництво цього об’єкту планували ще в 2008 році. 

До кінця року зможемо відкрити нову ділянку Великої Кільцевої дороги, - Кличко
Віталій Кличко

Місто робить все, щоб до кінця цього року відкрити автосполучення новою ділянкою Великої Кільцевої від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської та транспортною розв’язкою на вулиці Богатирській. Про це лідер «УДАРу», мер Києва Віталій Кличко заявив під час перевірки робіт з будівництва об’єкту, передає сайт КМДА

«Будівництво цього об’єкту планували ще в 2008 році. І тільки ми знайшли можливості і розпочали його зводити. Підрядники запевнили мене, що до кінця цього року ми зможемо відкрити цей важливий об’єкт і транспортне сполучення ним. Бо ми розуміємо, що без розбудови автошляхів навколо багатомільйонного міста ми не вирішимо проблеми великого навантаження на дороги в столиці», – наголосив Кличко.

Він повідомив, що планують добудувати шляхопровід над залізничним переїздом і шляхопровід над вулицею Богатирською та з’їзди з нього, великий підземний пішохідний перехід та шумозахисний екран, щоб мешканці навколишніх будинків не відчували дискомфорту.

«Також хочу зазначити, що місто розпочало ремонтні роботи на кількох ділянках Великої Кільцевої, які з балансу області нарешті передали на баланс столиці. І тепер ми можемо оновити і ці частини великого магістрального об’єкту. Сьогодні активні роботи тривають ділянці від Одеської площі до вулиці Ватутіна. Десятиліттями там тільки «латали» ями. Тепер, у рамках капітального ремонту, ця частина «втомленої» дороги, фактично, відбудовується заново. А це – майже три кілометри шестисмугової дороги», – підсумував лідер «УДАРу». 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також