Оккупация РФ подрастающего поколения в ОРДЛО. Часть 3. Общественно-политические проекты

Начиная с 2015 года, на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей начинают активно появляться т.н. общественные движения, которые по т.н. законодательству НВФ «ЛНР» и «ДНР» дублируют функции политических партий и «избираются» в т.н. «народные советы». Таких общественных движений на территории ОРДЛО шесть:

Территория ОРЛО:

ОД «Мир Луганщине» - считается т.н. правящей партией НВФ «ЛНР»;

ОД «Экономический союз Луганщины» - считается т.н. оппозицией НВФ «ЛНР»;

ОД «Союз коммунистов Луганщины» - считается т.н. оппозиционной партией не входящей в органы оккупационных администраций НВФ «ЛНР».

Территория ОРДО:

ОД «Донецкая республика» - считается т.н. правящей партией НВФ «ДНР»;

ОД «Свободный Донбасс» - считается т.н. оппозицией НВФ «ДНР»;

«Коммунистическая партия ДНР» - считается т.н. оппозиционной партией не входящей в органы оккупационных администраций НВФ «ДНР».

При каждом т.н. общественном движении действует молодежная организация, в которую входят молодежь ОРДЛО. Данные молодежные организации не занимаются военным делом, их не вывозят на полигоны, их готовят для политической работы. НВФ «ЛНР» и «ДНР» осуществляют политические действия зеркально, если посмотреть на список т.н. общетсвенных движений оккупантов, то можно сделать соответствующий вывод.

С 2018 года, НВФ «ЛНР» и «ДНР» запустили проект под названием молодежные парламенты НВФ «ЛНР» и «ДНР». Чтобы принять участие в проекте и попасть парламент, молодому человеку необходимо на своем округе котором он проживает – собрать подписи за выдвижение своей кандидатуры, провести агитационную работу и в день голосования ждать результатов. НВФ «ЛНР» и «ДНР» создали специальную избирательную комиссию для этого, создали сайты проектов, запустили рекламу по СМИ и ТВ, потратили не малые финансовые ресурсы на поддержание данного проекта.

При сформированными т.н. молодежными парламентами НВФ «ЛНР» и «ДНР», взрослые «политики» уделяют очень много внимания, а заседания этих парламентов проходит только в главных сессионных залах Донецка и Луганска. А затем, подрастающую политическую элиту НВФ «ЛНР» и «ДНР» везут в РФ для знакомства и интеграцией с такими же организациями в регионах РФ. Но данные молодежные советы создаются на всех уровнях, даже на районном и поселковом уровнях ОРДЛО.

Силовое крыло у молодежных Организаций НВФ «ЛНР» и «ДНР» также присутствует. В 2018 году был основан молодежный проект, под названием «Народные дружины» НВФ «ЛНР» и «ДНР». Основная цель данного проекта направлена на то, чтобы молодежь само организовывалась, занималась спортом и помогала т.н. «народной милиции» следить за порядком. По факту, это еще одна организация полу милитаристской направленности, которая нацелена на удержание силового порядка в городах, а также для подавления политических протестов внутри городов.

Фото: Восточная правозащитная группа

Политтехнологи из РФ и специалисты по построению молодёжных организаций РФ, конвертируют это все в продвижение «Русского мира» на территории ОРДЛО. Но перед этим молодежь прокачивают идеологией «Русского мира» на разных форумах и семинарах. Не давно на оккупированной территории Донецкой области, прошел т.н. «форум молодежи Донбасса» 2021. На этот форум приехал, не давно освободившийся из тюрьмы Ахра Авидзба, один из командиров печально известного бытальона «Пятнашка» НВФ «ДНР», Ахра Авидзба является одним из самых известных боевиков НВФ «ДНР», который убивал украинских военных. И вот он выступал, как спикер на данном форуме. Можно только представить, что он могу сказать молодежи.

Фото: Восточная правозащитная группа

Если резюмировать, то на временно оккупированной территории РФ Луганской и Донецкой областей НВФ «ЛНР» и «ДНР» готовят из некоторой молодежи ОРДЛО полноценных политиков и активно проводят их политическую интеграцию в РФ. С молодежью работают, как политтехнологи РФ, так и первые лица НВФ «ЛНР» и «ДНР». Основная цель РФ, это сделать подростающее поколение ОРДЛО проводниками идей «Русского мира» и воспитать ментальную ненависть к Украине и ее гражданам.