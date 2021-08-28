Про справжнє лідерство у медицині або кого нагородив Президент

На День незалежності Президент традиційно вручив державні нагороди визначним громадян. Були серед них і лікарі. І дуже важливо, що у цей список потрапили представники медичної спільноти вже нової формації. Не такі “лікарі від Бога”, що роками створювали систему, яка б працювала, перш за все, на них самих. А нові керівники медичних закладів, які будують систему - для пацієнта.

Фото: facebook/Управління охорони здоров'я Львівської міської ради

Наприклад, орден «За заслуги» отримав директор Дитячої міської поліклініки №6 міста Одеса, Сергій Горіщак. Пам’ятаю, як на початку трансформації медичної системи Сергій Горіщак мріяв створити на базі своєї поліклініки центр для особливих дітей. Щоб маленькі пацієнти та їхні батьки отримували гідний сервіс у державному медичному закладі, почувалися комфортно та затишно. І вже у вересні 2019 року такий центр відкрився. У створення центру заклад вклав гроші, які заробив за договором з Національною службою здоров’я. Центр раннього втручання в одеській поліклініці повністю відповідає міжнародним стандартам та нормам. Заклад абсолютно пацієнт-орієнтований, використовує сучасні практики та інструменти, які поліпшують доступ маленьких українців до медичної допомоги.

Одеська дитяча міська поліклініка №6 уклала з НСЗУ договори на надання і первинної (контракт на суму 23,4 млн грн), і спеціалізованої медичної допомоги (контракт на суму 25,8 млн грн). Майже 49 тис. пацієнтів обрали тут свого педіатра чи сімейного лікаря. В межах програми медичних гарантій заклад надає безоплатну спеціалізовану медичну допомогу за шістьма пакетами. Це всі три медичних пакети з реабілітації, також медичні пакети з надання амбулаторної, мобільної паліативної допомоги та супроводу та лікування пацієнтів, хворих на туберкульоз, на первинному рівні допомоги.

Ще один лікар зі списку нагороджених - завідувач пульмонологічного відділення Волинської обласної лікарні Олег Яковенко. Він з нуля створив і організував роботу інфекційного відділення на 200 ліжок, і тепер туди везуть найважчих хворих на COVID-19 з усієї Волині. Сьогодні відділення забезпечено усім необхідним обладнанням, всі ліжка забезпечені централізованою подачею кисню і заклад готовий до прийому хворих в будь-який момент. Нині Волинська обласна лікарня розвиває й інші нові напрями. Окрім інфекційного, заклад відкрив паліативне відділення. Лікарня має амбітні плани робити трансплантації.

Орденом “За заслуги” Президент нагородив і Миколу Турчина - керівника Одеської міської лікарні №11. У медичну реформу лікарня увійшла з хорошими показниками і отримала фінансування, яке дозволило оновити обладнання в стаціонарах, а також повністю реконструювати один з корпусів. У лікарні чотири відділи травматології і завжди була потреба у крові для переливання. І в закладі створили з нуля станцію переливання крові, яка допомагає й іншим лікарням міста. У лікарні працює єдине ЛОР-відділення в області, яке займається онкопатологіями. Більше того, медзаклад планує розширюватися і 31 серпня відкриває відділення екстреної медичної допомоги.

Насправді людей, які уособлюють справжнє лідерство в медицині, - чимало. Не всі вони потрапили в список Президента. Але вони надають фахові консультації, роблять операції, виїжджають на екстрені виклики, створюють успішні медичні заклади. Працюють у великих та маленьких містах. Мають амбітні мрії, які втілюють у життя.

Наприклад, керівник Білопільського центру первинної медичної допомоги Сумської області Костянтин Рожин завжди мріяв, щоб мешканці його рідної громади отримували первинну допомогу на рівні провідних закладів великих міст. І він багато зробив для цього - разом з владою громади. У 2018 році почав створювати такий заклад для пацієнта практично з нуля: не було штату, обладнання, інтернет-зв’язку, комп’ютерів, а будівля, історична пам’ятка 1891 року, останні 50 років не бачила ремонту та перебувала в аварійному стані.

Сьогодні Білопільський центр первинки уклав з НСЗУ договори на суму понад 14 млн грн. Заклад повністю оснащено комп’ютерами та інтернет-зв’язком. А його пацієнти записуються на прийом за допомогою спеціального мобільного додатку. А також - користуються послугами сучасного Call-центру . А ще білопільський заклад, незважаючи на вік будівлі, відповідає всім вимогам для забезпечення доступу маломобільним групам населення. До речі, сам керівник Білопільської первинки невпинно вчиться, щоб ефективно керувати медичним закладом. Закінчив Львівську бізнес-школу, курс Leaders for Health та програму pre-MBA «Бізнес» бізнес-школи МІМ (Міжнародний інститут менеджменту, Київ).

Ці люди будують не пам’ятник собі в системі, а систему, яка служить людям. І дуже важливо, що саме таке лідерство у медичній сфері комунікується та підтримується на найвищому державному рівні. Що саме такі люди виходять і отримують нагороди у найбільше державне свято. Це - орієнтир та вектор для розвитку для всіх, хто зараз змінює та розбудовує українські лікарні. Робить їх дружніми для пацієнтів.