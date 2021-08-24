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Зеленський нагородив видатних українців з нагоди Дня Незалежності

Співак Монатік отримав звання заслуженого артиста, Андрій Шевченко – Орден Ярослава Мудрого п'ятого ступеня.

Зеленський нагородив видатних українців з нагоди Дня Незалежності
Фото: Андрій Оленін

Президент України Володимир Зеленський вручив нагороди з нагоди Дня Незалежності видатним громадянам, діячам науки та культури.

Вручення відбулося у межах святкування в центрі столиці. Згідно з даними "Укрінформу", звання Героя Україні з удостоєнням Ордена "Золота Зірка" посмертно присвоєно Сергію Білоусу та старшині Максиму Ридзаничу. Нагороди отримали їхні родичі.

"Золоту зірку" також вручили полковнику Євгену Сидоренку.

За визначні особисті заслуги у розвитку Української держави, музичної культури та національної ідентичності, багаторічну творчу діяльність і високу виконавську майстерність присвоєно звання Герой України з удостоєнням Ордена Держави посмертно Назарію Яремчуку. Відзнаку вручили його дітям.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка отримав нагороду Ордена Свободи, а українського дипломата, першого міністра закордонних справ України Анатолія Зленка Орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня (посмертно).

Нагороджено Орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня грузинського співака і актора Вахтанга Кікабідзе, співак Монатік отримав звання заслуженого артиста України.

Орденом княгині Ольги ІІІ ступеня нагородили диригентку Оксану Линів. Тренера національної збірної України з футболу у 2016-2021 рр. Андрія Шевченка - Орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня.

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди іноземним учасниками "Кримської платформи". Це, зокрема, президент Польщі Анджей Дуда, Президент Угорщини Янош Адер, Президент Естонії Керсті Кальюлайд, Президент Латвійської Республіки Егілс Левітс, Президент Європейської ради Шарль Мішель, Президент Литви Гітанас Наусєда, Президент Фінляндії Саулі Нііністьо, Президент Словенії Борут Пахор, Президент Молдови Мая Санду. 

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