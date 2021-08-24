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Зеленський вручив державні нагороди іноземним учасникам Кримської платформи

Орденом Ярослава Мудрого I ступеня нагородили, зокрема, президента Польщі Анджея Дуду. 

Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди учасникам першого саміту Кримської платформи

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента

Фото: Офіс президента

Орден князя Ярослава Мудрого І ступеня отримали: Президент Польщі Анджей Дуда, Президент Угорщини Янош Адер, Президент Естонії Керсті Кальюлайд, Президент Латвійської Республіки Егілс Левітс, Президент Європейської ради Шарль Мішель, Президент Литви Гітанас Наусєда, Президент Фінляндії Саулі Нііністьо, Президент Словенії Борут Пахор, Президент Молдови Мая Санду та виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Фото: Офіс президента

Орденом Ярослава Мудрого ІІ ступеня був відзначений Прем’єр-міністр Швеції Стефан Льовен.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі, Президент Національної ради Парламенту Швейцарської Конфедерації Андреас Ебі, Прем'єр-міністр Румунії Флорін-Васіле Кицу, Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Хегер та Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович нагороджені орденом "За заслуги" І ступеня.

Минулого тижня Зеленський нагородив Орденом Свободи канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

Нагадаємо, участь в інавгураційному саміті взяли представники 46 держав та міжнародних організацій. За результатами заходу була підписана декларація, яка серед іншого встановлює обов'язковість розгляду нових санкцій у разі нової агресії Росії.

Докладно про саміт читайте в матеріалі "Кримська платформа. Початок деокупації" на LB.ua. 

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