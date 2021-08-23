Зеленський обговорив з президентом Євроради підготовку до саміту Україна - ЄС

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 23 серпня, зустрівся в Києві з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

На сайті Офісу президента повідомляється, що Зеленський подякував європейському політику за підтримку Кримської платформи.

Фото: president.gov.ua

"Хочу подякувати за те, що підтримуєте Україну, наш суверенітет і незалежність. І сьогоднішній крок – підписання й підтримка Кримської платформи та декларації – це якраз деталь і пазл у підтримці нашого суверенітету й територіальної цілісності, бо Крим – це Україна", - сказав Зеленський.

Під час зустрічі обговорювалась підготовка до 23-го саміту Україна – ЄС, який відбудеться 12 жовтня цього року в Києві.

"Сподіваюся, ми нарешті зможемо підписати довгоочікувану угоду про спільний авіаційний простір та розпочати її застосування. Очікуємо також на місію експертів ЄС у межах другої фази оцінки українських установ зі стандартизації та метрології для просування в напрямку укладення угоди про так званий промисловий безвіз", - сказав Зеленський.

Президент обговорив із Мішелем питання "Північного потоку - 2", який загрожує енергетичній та політичній безпеці України, а також перспективи отримання Україною другого траншу макрофінансової допомоги в обсязі 600 мільйонів євро.

Після зустрічі з Зеленським Шарль Мішель пішов у оперу.