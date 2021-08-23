На Київському саміті перших леді ухвалили декларацію про співпрацю

На Київському саміті перших леді та джентльменів, який відбувався в Софії Київській паралельно з установчим самітом Кримської платформи, ухвалили спільну Декларацію про міжнародну співпрацю та сприяння розв’язанню актуальних гуманітарних проблем і досягненню Цілей сталого розвитку ООН.

На сайті президента України повідомляється, що саміт відбувався у форматі двох дискусійних панелей, під час яких обговорювалися питання рівного доступу до якісної медичної допомоги, виклики у сфері освіти, рівні можливості для розвитку й самовираження всіх людей без будь-яких форм дискримінації.

До дискусії залучилися сім міжнародних та українських експертів, а також спеціальні гості, серед яких – перша леді США у 1993-2001 роках, колишня державна секретарка Сполучених Штатів Гілларі Клінтон, американська акторка Робін Райт, американський есеїст Насім Талеб, афганська режисерка Сахра Карімі.

Фото: president.gov.ua

Декларація саміту покликана закласти основи для плідної співпраці у форматі міжнародної платформи.

"М’яка сила отримала свій перший міжнародний документ і відтепер зможе постійно та більш ефективно працювати у довгостроковій перспективі", - заявила перша леді України Олена Зеленська.

Наприкінці саміту було виголошено заяву про необхідність захисту жінок, дітей та сімей в умовах конфліктів.

"Сьогодні такого захисту потребують жінки, діти та сім’ї в Афганістані та багатьох інших гарячих точках світу. Лише в Україні внаслідок зовнішньої збройної агресії сотні тисяч жінок, дітей і сімей втратили свої домівки та потребують допомоги й підтримки Кожен і кожна з нас може й має стати голосом тих, хто позбавлений можливості бути почутими. Сьогодні було започатковано соціальний медіарух #WeCanSaveThem, який закликає всіх небайдужих громадян активно поширювати інформацію про становище жінок, дітей і сімей у конфліктах та способи надання допомоги їм", - заявила Олена Зеленська.