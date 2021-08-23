П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм, який перебуває в Україні.

Фото: "ЄС"

Під час зустрічі Петро Порошенко подякував Вселенському Патріарху за Томос і любов до України. Говорили також про розвиток Православної Церкви України, йдеться у повідомленні пресслужби "ЄС".

"Відбувається перший після отримання Томосу візит його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія, людини, яка дуже любить Україну. Матері Церкви – до вірних Православної Церкви України, до всіх українців", – повідомив Порошенко журналістам.

Він зауважив, що візит Вселенського Патріарха є історичною подією.

"Ми побачили велику любов українців і те нетерпіння, з яким вони очікували цього візиту", – переконаний Порошенко.

Фото: "ЄС"

Він додав, що з перших днів перебування на посаді Президента в 2014-му році зі своєю командою поставив за мету отримання автокефалії.

"Тоді це завдання здавалося нездійсненним. Якщо ви побачите мій виступ 28 липня 2015 року, то там я презентував стратегію отримання автокефалії українською церквою. Наполеглива дипломатична робота, підтримка всього світу, підтримка всіх українців дозволила нам вийти на зазначений результат", – зазначив Петро Порошенко.

Політик додав, що місія, як покладена на Церкву – це об’єднання всієї України для того, щоб країна не керувалася з боку країни-агресора, а церква була одним з великих фундаментів для розбудови української нації і української державності.

"Я всіх вітаю з цим великим святом, я передаю вітання Вселенського Патріарха, велику любов до України і велику віру в Бога. І в цей день, День українського прапора, напередодні 30- тої річниці нашої Незалежності, прошу вас про молитву за Україну. І Господь нам допоможе. Наші головні перемоги, головні перемоги України і українців точно попереду – включно з членством в ЄС, включно з членством в НАТО, бо Україна – європейська держава", – резюмував Петро Порошенко.