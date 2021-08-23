Окупація Криму ставить під сумнів ефективність усієї міжнародної системи безпеки, – Зеленський

Він пообіцяв, що держава робитиме все можливе, щоб "Крим разом з Україною став частиною Європи", і для цього використовуватиме всі юридичні та дипломатичні засоби.

Президент Володимир Зеленський вважає, що без забезпечення належної безпеки в Чорному морі Україні навряд чи вдастся повернути Крим. Окупація півострова ставить під сумнів ефективність усієї міжнародної системи безпеки та сам принцип територіальної недоторканості кордонів, заявив глава держави у межах інавгураційного саміту Кримьскої платформи.

"Без відновлення довіри до неї жодна держава не може бути впевнена, що не стане наступною жертвою окупації частини. Політичні переслідування, насильницькі зникнення, незаконне утримування понад 100 політичних в'язнів, тортури, придушення ЗМІ та свободи віросповідання. Примусові демографічні зміни, незаконний призов українських громадян до російської армії, пропаганда війни у школах – такими є реалії українського півострову", – перерахував президент.

Він пообіцяв, що держава робитиме все можливе, щоб "Крим разом з Україною став частиною Європи", і для цього використовуватиме всі юридичні та дипломатичні засоби.

Зеленський сподівається, що синергія зусиль має змусити Росію сісти за стіл перемовин щодо звільнення півострову.

"Ми свідомі того, що наодинці Україна ніколи не зможе повернути Крим. Нам потрібно дієва підтримка на міжнародному рівні і на новому рівні питання деокупації українського півострову. Потрібні подальші кроки для звільнення Криму. Наші спільні зусилля могли би позбутися збройної агресії і призупинити агресію на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу", – вважає президент.

Він додав, що необхідно зосередитися на практичній роботі та координації зусиль з конкретних питань: посиленні санкцій, захисту прав людини, подоланні економічних та екологічних наслідків окупації, забезпеченні свободи навігації в Чорному та Азовському морях.

За результатами заходу буде підписана декларація держав-учасниць, в якій зазначать оцінку незаконним агресивним діям Росії, підтвердять готовність політики невизнання спроби анексії до моменту деокупації.

"Для підтримки створено офіс Кримської платформи. Офіс на щоденній основі буде моніторити ситуацію з правами людини, про зростання військової активності на півострові, відслідковувати екологічну та економічну ситуацію на окупованій території", – заявив Володимир Зеленський.

Передбачається, що Кримська платформа має стати центром вироблення та ухвалення ключових міжнародних рішень щодо Криму.

"Від сьогодні ми починаємо зворотній відлік часу для звільнення нашої землі. І цілком можливо, що 23 серпня 2021 року увійде в історію як день початку деокупацію АР Крим та міста Севастополь. Окупація Криму розпочалася в Москві, деокупацію Криму точно ми розпочнемо в Києві", – запевнив президент.

Нагадаємо, що сьогодні почався перший саміт Кримьскої платформи – ініціативи, яка покликана привернути більшу увагу на найвищому міжнародному рівні до проблеми окупації частини України.