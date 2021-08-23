Національний офіс створено на базі представництва президента в Криму.

У Києві на базі представництва президента в Криму відкрили Національний офіс Кримської платформи. Він надаватиме консалтингову, експертну та інформаційну підтримку цій ініціативі.

Відкриття Офісу відбулося за участі президента України Володимира Зеленського, який є ініціатором Кримської платформи.

"Представництво президента України в Криму є тим органом, на базі якого засновано постійно діючий офіс Кримської платформи", - розказав на церемонії постійний представник президента в Криму Антон Кориневич.

Президент Зеленський підкреслив, що Офіс "буде працювати 24/7".

Найближчі завдання, поставлені перед офісом Кримської платформи, - це розширення онлайн-послуг для кримчан, запуск програми з підтримки талановитої молоді в Криму, наукові дослідження з питань Криму, створення музею кримськотатарської культури.

Серед іншого, планується також запустити вебсайт про окупацію Криму від лютого 2014 року.

Нагадаємо, що 23 серпня в Києві відбувся перший установчий саміт Кримської платформи за участі 46 іноземних держав та міжнародних організацій.

На ньому було ухвалено декларацію, згідно з якою учасники платформи зобов'язуються не визнавати Крим російським.