Рада зібралася на позачергову сесію

Сесія була скликана у зв'язку з вимогою 156 народних депутатів.

Верховна Рада розпочала позачергову сесію, присвячену зверненню парламента до міжнародних організацій щодо посилення співпраці в межах Кримської платформи. Сесія була скликана у зв'язку з вимогою 156 народних депутатів.

В залі зареєструвалися 272 народні депутати.

Єдине питання, яке розглядатимуть депутати, це проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації.

Спікер на початку засідання парламенту привітав із Днем Прапора. У засіданні взяли участь члени уряду, представники ГО та інші гості, зокрема іноземці – президент Сенату Парламенту Чехії, глава Нацради Федеральних зборів Швейцарської конфедерації, парламентська делегація США, Грузі, Естонії, Іорданії, Латвії, Литви, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Франції, Чехії та інших, делегації Європарламенту, НАТО, глави дипломатичних представництв.

Іноземні гості приїхали в межах заходів Кримської платформи.

Гості засідання

Засідання вирішили проводити в день інавгураційного саміту Кримської платформи для закріплення її у парламентському вимірі.

Нагадаємо, що чергова сесія парламенту розпочнеться з 7 вересня. Завтра Рада ще має зібратися на урочисте засідання, а також на засідання, скликане президентом для розгляду законопроєкту про Великий державний герб.