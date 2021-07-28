У Раді збирають підписи за позачергову сесію 23 серпня

Вона потрібна для парламентського виміру Кримської платформи, саміт якої відбудеться у цей день.

Народні депутати почали збір підписів за проведення позачергової сесії 23 серпня, під час саміту Кримської платформи. Про це з посиланням на заяву спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова повідомили в пресслужбі парламенту.

"Буде позачергова сесія Верховної Ради України. Сподіваюся, вона відбудеться 23 серпня", — зазначив він.

Для скликання позачергової сесії чи засідання потрібні підписи щонайменше 150 народних депутатів.

"Чому потрібна позачергова сесія? Планується ухвалити постанову про парламентський вимір Кримської платформи", — сказав Дмитро Разумков.

На День Незалежності України, 24 серпня, Верховна Рада збереться на урочисте засідання, проведення якого не потребує збору підписів народних депутатів, оскільки наразі не планується ухвалення будь-яких рішень цього дня.

Станом на сьогодні керівництво Парламентів Чехії та Швейцарії підтвердило намір відвідати Верховну Раду під час заходів Кримської платформи.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, свою участь у саміті підтвердили вже 28 країн та організацій.