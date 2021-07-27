"Євросолідарність" вимагає від місцевої влади забезпечити своєчасну виплату заробітних плат медичним працівникам

Народні депутати фракції «Європейська Солідарність» Ірина Фріз і Микола Величкович і депутатка Київської міськради Дінара Габібуллаєва зустрілись з міністром охорони здоров’я Віктором Ляшко і закликали його забезпечити своєчасну виплату заробітних плат медичним працівникам. Про це вони повідомили на брифінгу біля Міністерства охорони здоров’я після зустрічі.

«Щодо питання Валківської районної клінічної лікарні. Ми почули, що МОЗ свої зобов’язання як міністерство – виконало перед районною лікарнею. І питання полягає в тому, що це головний лікар цієї лікарні фактично призвів до того суспільного сполоху, який вилився в перекриття дороги», – зазначила вона.

За її словами, «Європейська Солідарність» підтримує вимоги медичних працівників та лікарів цієї лікарні щодо необхідності розірвання угоди на роботу з головним лікарем Носатовим та переобрання нового головного лікаря.

Також Фріз зазначила, що «ЄС» буде ініціювати детальний розгляд цього прецеденту з місцевою владою. Вона закликала Богодухівську держадміністрацію виконати всі зобов’язання перед лікарнею. «Як ми знаємо, що сьогодні Богодухівська держадміністрація ще досі винна лікарні майже 6 млн грн», – нагадала вона.

«Ми говорили про надбавки і наступний бюджет 2022 року і скільки міністерство закладає, щоб мати можливість під час обговорення бюджету до першого читання нашої фракцією вже розуміти, які саме цифри ми маємо відстоювати. Важливо, щоб наші лікарі і медичні працівники отримували дійсно гідну зарплату, а не шукали можливості виїхати з держави і лікувати в інших країнах», – додала Фріз.

Народний депутат Микола Величкович зазначив, що представники «Європейської Солідарності» закликали підвищити заробітні плати медикам якомога швидше.

«Ми підняли питання бюджету на наступний рік і заробітних плат медичних працівників. Ми нагадали міністру, що ще у 2019 році Зеленський обіцяв збільшення заробітних плат медичним працівникам і лікарям. Тому ми запитали його, які суми будуть закладені в цьому бюджеті», – сказав депутат.

Він нагадав, що уряд має подати у Верховну раду проєкт бюджету на 2022 рік до 15 вересня цього року.

«Міністр пообіцяв нам що в цьому бюджеті будуть закладені кошти на збільшення мінімум до 20 тисяч гривень для лікарів, до 13 тисяч для медиків, і трохи менше для молодшого медичного персоналу», – зазначив Величкович.

Депутат повідомив, що «Європейська Солідарність» виступила з ініціативою про проведення ще однієї зустрічі за участю всіх фракцій парламенту з міністром Ляшком для презентації його бачення фінансування галузі і міністр погодився.