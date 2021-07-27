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Мамедов написав заяву про звільнення з прокуратури

Заступник Венедіктової йде з посади "за власним бажанням".

Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов у вівторок, 27 липня, написав заяву про відставку.

"Прошу звільнити мене з адміністративної посади заступника Генерального прокурора та з органів прокуратури за власним бажанням", - йдеться в ній.

Мамедов був заступником генерального прокурора з 18 жовтня 2019 року, його призначив на посаду попередній генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поряд у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розбудови ювенальної юстиції і реалізовував цей проєкт. Далі буде... Служу українському народові", - прокоментував Мамедов у твіттері своє рішення.

Нагадаємо, у кінці червня в Мамедова забрали керівництво Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, на початку липня - Тренінговим центром прокурорів і Департаментом ювенальної юстиції. Таким чином, він залишився заступником без повноважень.

Минулого тижня адвокати Мамедова повідомили, що проти нього порушили також кримінальну справу.

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