"Слуга народу" в Раді блокує законопроєкти опозиції, - КВУ

Представники фракції "Слуга народу" фактично блокують законодавчі ініціативи опозиційних народних депутатів

Про це повідомляє Комітет виборців України.

Як свідчать дані моніторингу показників законодавчої роботи фракцій та груп Верховної Ради за час роботи останньої парламентської сесії (лютий-липень), всього впродовж останніх півроку було ухвалено 65 чинних законів авторства народних депутатів України. Авторами більшості з них є представники "Слуги народу".

"Авторами абсолютної більшості законів, 95%, стали народні депутати фракції "Слуга Народу". Із 65 прийнятих законодавчих актів підписи депутатів монобільшості присутні в 62 документах. Таким чином за останні півроку було ухвалено лише 3 закони, серед авторів яких не було депутатів "Слуги народу"", - зазначили у КВУ.

На другому місці за кількістю ухвалених законів - група "Довіра" та ВО "Батьківщина". Депутати вказаних політичних сил долучилися до розробки 20 прийнятих законів. Народні депутати "Опозиційної платформи За життя" присутні серед авторів 16 прийнятих законів. Депутати фракції "Голос" ініціювали 13 чинних законів. Депутати групи "За майбутнє" ініціювали 11 прийнятих законів.

Найменше підтриманих законів у фракції "Європейська Солідарність" - за шість місяців Верховна Рада підтримала лише 5 законів, серед авторів яких депутати "ЄС".

Голова КВУ Олексій Кошель зазначив, що "слуги народу" ігнорують важливі законопроєкти опозиції.

"У Верховній Раді IX скликання фактично ігноруються законопроекти, розроблені опозицією. Як показує практика, прийняття законопроектів, серед авторів яких немає депутатів "Слуги народу", є рідкістю. Окремі опозиційні політики справді можуть бути серед авторів прийнятого закону, однак для цього їм потрібно долучитися до ініціатив монобільшості. При цьому підтримуються переважно не принципові документи, тоді як ключові законопроекти опозиції ігноруються", - зазначив він.

Раніше КВУ назвав 10 "парламентських геніїв" серед депутатів монобільшості. "Слуги народу" реєструють десятки законопроєктів, які не мають відношення ані до їх освіти, ані до попередньої професійної діяльності.