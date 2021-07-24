Повірений у справах США: санкції проти Коломойського є лише першим кроком

Заборона США на в’їзд до цієї країни українського бізнесмена Ігоря Коломойського є лише першим кроком, що є у компетенції Держдепартаменту.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент, пише Радіо Свобода.

“Є інші можливості – я про Міністерство фінансів. Тобто це не кінець цієї історії. І питання також є у Федерального бюро розслідувань та нашого Міністерства юстиції. Минулого року стало відомо, що є справа проти Коломойського. І побачимо, чим це закінчиться”, – сказав він.

Водночас він додав, що “це проблематично”. “Якщо було не все за законом у нас – це наша справа, а якщо він це ж зробив тут, в Україні – це ваша справа”, – наголосив Кент.

Дипломат нагадав, що український експрем’єр Павло Лазаренко “сидів у нас 10 років”, а бізнесмен Дмитро Фірташ зараз перебуває в Австрії під загрозою екстрадиції до США.

Нагадаємо, на початку березня США запровадили санкції проти Коломойського та його найближчих родичів за участь у корупційних злочинах. Президент Зеленський привітав це рішення, втім Україна жодних санкцій проти Коломойського не запровадила досі.

У травні 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна розгляне питання санкцій проти Коломойського, як тільки отримає від американської сторони відповідні документи щодо санкцій.

У відповідь Державний департамент США заявив, що не має надавати Києву жодних документів щодо санкцій проти Коломойського: "Пан Коломойський – громадянин України, який вчинив більшість своїх корупційних дій в Україні, проти української компанії".