Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
Німеччина закликала Україну імплементували "формулу Штайнмаєра"
Німеччина закликала Україну імплементували "формулу Штайнмаєра"
ЄСПЛ відмовив Росії у застосуванні забезпечувальних заходів за позовом проти України
ЄСПЛ відмовив Росії у застосуванні забезпечувальних заходів за позовом проти України
Розділяй і володарюй: навіщо "Слуги" "обрізають" МВС
Розділяй і володарюй: навіщо "Слуги" "обрізають" МВС
На складі в Києві знайшли 368 кг героїну вартістю мільярд гривень
На складі в Києві знайшли 368 кг героїну вартістю мільярд гривень
Зеленський змінив керівника Служби зовнішньої розвідки
Зеленський змінив керівника Служби зовнішньої розвідки
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
Помер майданівець Володимир Занєгін, тяжко поранений 20 лютого на Інститутській
Помер майданівець Володимир Занєгін, тяжко поранений 20 лютого на Інститутській
У МОЗ розповіли деталі про анонсований в Україні інноваційний препарат від ковіду
У МОЗ розповіли деталі про анонсований в Україні інноваційний препарат від ковіду
ГоловнаПолітика

Повірений у справах США: санкції проти Коломойського є лише першим кроком

Питання є в американських Міністерства фінансів, Федерального бюро розслідувань та Міністерства юстиції.

Повірений у справах США: санкції проти Коломойського є лише першим кроком
Джордж Кент
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Заборона США на в’їзд до цієї країни українського бізнесмена Ігоря Коломойського є лише першим кроком, що є у компетенції Держдепартаменту.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент, пише Радіо Свобода.

“Є інші можливості – я про Міністерство фінансів. Тобто це не кінець цієї історії. І питання також є у Федерального бюро розслідувань та нашого Міністерства юстиції. Минулого року стало відомо, що є справа проти Коломойського. І побачимо, чим це закінчиться”, – сказав він.

Водночас він додав, що “це проблематично”. “Якщо було не все за законом у нас – це наша справа, а якщо він це ж зробив тут, в Україні – це ваша справа”, – наголосив Кент.

Дипломат нагадав, що український експрем’єр Павло Лазаренко “сидів у нас 10 років”, а бізнесмен Дмитро Фірташ зараз перебуває в Австрії під загрозою екстрадиції до США.

Нагадаємо, на початку березня США запровадили санкції проти Коломойського та його найближчих родичів за участь у корупційних злочинах. Президент Зеленський привітав це рішення, втім Україна жодних санкцій проти Коломойського не запровадила досі.

У травні 2021 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна розгляне питання санкцій проти Коломойського, як тільки отримає від американської сторони відповідні документи щодо санкцій.

У відповідь Державний департамент США заявив, що не має надавати Києву жодних документів щодо санкцій проти Коломойського: "Пан Коломойський – громадянин України, який вчинив більшість своїх корупційних дій в Україні, проти української компанії".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також