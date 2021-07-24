Набув чинності закон про скасування штрафів для мешканців ОРДЛО за порушення порядку в'їзду-виїзду

Закон про скасування штрафів для мешканців ОРДЛО за порушення порядку в'їзду-виїзду набув чинності у суботу, 24 липня.

Законодавчий акт, схвалений Верховною Радою 29 червня 2021 року, опубліковано у "Голосі України".

Закон звільнює громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, від адміністративної відповідальності на час дії карантину, оголошеного у зв'язку з пандемією коронавірусу, за порушення порядку в'їзду (виїзду) на (з) тимчасово окуповану територію України, якщо такі порушення відбулися через причини гуманітарного характеру.

Згідно з законопроєктом, адміністративні заходи також не застосовуються на час блокування діяльності КПВВ, зокрема в результаті впровадження обмежувальних протиепідемічних заходів.

У Державній прикордонній службі повідомили, що такими підставами, які визначає Кабінет міністрів України, є:

тяжка хвороба, смерть близьких родичів;

забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення або проходження лікування за наявності тяжких та/або хронічних хвороб (зокрема інсулінозалежного діабету, онкологічних захворювань, потреби в антиретровірусній, протитуберкульозній терапії);

виїзд з тимчасово окупованих територій особи, яка має документи, що підтверджують право на постійне чи тимчасове проживання в іншій державі, окрім Російської Федерації;

оформлення дитині документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України (у супроводі одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників чи в супроводі інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників);

відвідування закладу освіти для навчання, проходження професійно-практичної підготовки, державної підсумкової атестації (зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання), кваліфікаційної атестації здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, вступних випробувань, тощо (підстава стосується і осіб, які супроводжують здобувачів освіти);

возз’єднання сім’ї;

повернення особи до місця свого проживання (звільнення від відповідальності здійснюється один раз);

з метою прийняття спадщини.

Зазначений перелік не є виключним і можуть бути враховані інші випадки, наприклад для запобігання виникненню загрози життю та здоров’ю людини, через порушення її прав, політичного переслідування особи на тимчасово окупованих територіях, пенсійного віку особи, інвалідності, утримання двох і більше неповнолітніх або інвалідів, необхідності оформлення паспорта чи оформлення пенсії за віком чи інвалідністю.

Особам, які змушені порушити порядок в'їзду-виїзду, під час проходження прикордонного контролю потрібно мати з собою документи, які підтверджують ці підстави

Водночас закон не дозволяє перетинати український кордон у тимчасово закритих пунктах пропуску і не звільняє від відповідальності усіх осіб, які порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України або виїзду з неї.

За це порушення Стаття 204-2 КУпАП передбачає накладення штрафу від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-5100 гривень).

Раніше Міносвіти попросило Держприкордонслужбу не карати вступників з ОРДЛО за порушення порядку в’їзду.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що окупанти намагаються завадити вступові абітурієнтів з ОРДО до українських вишів. Бойовики обмежили виїзд дітей віком від 14 років без паспортів, порушуючи права на освіту та свободу пересування.