Двох незаконно ув'язнених у РФ кримських татар помістили в ізолятор за спробу здійснити намаз, - Денісова

Айдера Саледінова та Рустема Ісмаїлова тримають у виправній колонії в республіці Башкортостан.

Двох громадян України, кримських татар Айдера Саледінова та Рустема Ісмаїлова, яких незаконно тримають у виправній колонії в російській республіці Башкортостан, безпідставно помістили в штрафний ізолятор за спробу здійснити намаз.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Незаконно ув’язнених громадян України - кримських татар Айдера Саледінова та Рустема Ісмаїлова, яких тримають у "ФКУ ИК 2 УФСИН России по Республике Башкортостан", безпідставно помістили до штрафного ізолятора за спробу здійснити намаз (канонічна мусульманська молитва - ІФ). Цинічність дій адміністрації колонії полягає в тому, що молитва є обов'язковою для мусульман у свято Курбан-Байраму", - написала Денісова у Facebook.

Омбудсманка наголосила, що упереджене ставлення з боку співробітників виправної установи до кримських татар суперечить міжнародним стандартам.

"Зокрема, 18-й статті Загальної декларації прав людини та 9-й статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якими кожна людина має право вільно сповідувати свою релігію", - наголосила омбудсманка.

Денісова звернулася до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням вжити відповідних заходів з метою відновлення прав засуджених громадян України на свободу віросповідання, відповідно до статті 14 Кримінально-виконавчого кодексу РФ.

Вона закликала міжнародну спільноту об'єднати зусилля, аби змусити країну-агресора виконувати норми міжнародного права та звільнити незаконно ув'язнених громадян України.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії та в окупованому нею Криму організацією "Хізб ут-Тахрір".