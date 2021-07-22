Російський ОМОН вдерся з обшуками у будинок кримських татар в Євпаторії

Обшук влаштували в будинку 57-річного Алі Ібрагімова і його 27-річного сина Мустафи Ібрагімова.

В Євпаторії в окупованому Криму співробітники російського ОМОНу увірвалися з обшуками до помешкання 57-літнього Алі Ібрагімова та його 27-літнього сина Мустафи.

У будинку проживає 9 осіб, 4 з них - неповнолітні діти, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Вкотре країна-окупант вдається до переслідування та залякування кримських татар", - наголосила українська омбудсманка.

Денісова підкреслила, що обшуки у помешканнях громадян України суперечать міжнародним нормам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції – право на повагу до приватного і сімейного життя.

Вона закликала міжнародну спільноту відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади та посилити тиск на РФ з метою припинення порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму.

Після російської анексії Криму навесні 2014 року на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії та в окупованому нею Криму організацією "Хізб ут-Тахрір".

Раніше повідомляли, що в українського політв'язня Газієва стався мікроінсульт у російському СІЗО, але медик це заперечив.