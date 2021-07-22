У середу, 22 липня, ввечері на Прирічній вулиці в Києві сталася ДТП. Водійка Audi не впоралась з машиною на заокругленні дороги, внаслідок чого врізалась у дерево, втративши одне із коліс.

У соцмережах стверджують, що за кермом машини знаходилася суддя Деснянського районного суду Києва Світлана Колегаєва.

Фото: Insider, facebook.com/ivan.shiyan.7

"Сьогодні став свідком, як у нас на вулиці Прирічній, порушуючи всі закони фізики, ПДР і здорового глузду, легковий автомобіль Ауді, державний номер КА7008АО на неймовірній швидкості врізався прямо в дерево, при цьому авто розвернуло, воно втратило колесо, а також знесло вуличних ліхтар", - написав у фейсбуці один зі свідків.

За його словами, водійка знаходилася в неадекватному стані - мала "скляні" очі, не могла пояснити, хто вона і як її звати.

Паблік "Київ оперативний" виклав фотографію службового посвідчення, яке, за його даними, належало саме цій жінці. Там написано, що вона працює суддею, а звати її Світлана Колегаєва.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Стверджується, що після ДТП жінка поїхала з патрульними в лікарню на медобстеження. На місці проходити "Драгер" вона начебто відмовилась.

Патрульна поліція, не називаючи імен, підтвердила обставини аварії.

"Під час спілкування з кермувальницею, патрульні помітили у неї явні ознаки алкогольного сп'яніння, а тому запропонували пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу Драгер, проте жінка відмовилась. Натомість громадянка дала згоду пройти процедуру освідування у лікаря-нарколога", - йдеться в повідомленні поліції.

Фото: facebook/Патрульна поліція Києва

Фото: facebook/Патрульна поліція Києва

Фото: facebook/Патрульна поліція Києва

Фото: facebook/Патрульна поліція Києва

На водійку склали адміністративний протокол за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП. Якщо обстеження підтвердить наявність алкоголю в крові, їй також випишуть протокол за ст. 130 (керування автомобілем у стані сп’яніння).

Нагадаємо, що ця аварія сталась того ж дня, коли за схожу ДТП вирішили звільнити іншого суддю Дмитра Усатова.