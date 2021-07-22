У середу, 22 липня, ввечері на Прирічній вулиці в Києві сталася ДТП. Водійка Audi не впоралась з машиною на заокругленні дороги, внаслідок чого врізалась у дерево, втративши одне із коліс.
У соцмережах стверджують, що за кермом машини знаходилася суддя Деснянського районного суду Києва Світлана Колегаєва.
"Сьогодні став свідком, як у нас на вулиці Прирічній, порушуючи всі закони фізики, ПДР і здорового глузду, легковий автомобіль Ауді, державний номер КА7008АО на неймовірній швидкості врізався прямо в дерево, при цьому авто розвернуло, воно втратило колесо, а також знесло вуличних ліхтар", - написав у фейсбуці один зі свідків.
За його словами, водійка знаходилася в неадекватному стані - мала "скляні" очі, не могла пояснити, хто вона і як її звати.
Паблік "Київ оперативний" виклав фотографію службового посвідчення, яке, за його даними, належало саме цій жінці. Там написано, що вона працює суддею, а звати її Світлана Колегаєва.
Стверджується, що після ДТП жінка поїхала з патрульними в лікарню на медобстеження. На місці проходити "Драгер" вона начебто відмовилась.
Патрульна поліція, не називаючи імен, підтвердила обставини аварії.
"Під час спілкування з кермувальницею, патрульні помітили у неї явні ознаки алкогольного сп'яніння, а тому запропонували пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу Драгер, проте жінка відмовилась. Натомість громадянка дала згоду пройти процедуру освідування у лікаря-нарколога", - йдеться в повідомленні поліції.
На водійку склали адміністративний протокол за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КУпАП. Якщо обстеження підтвердить наявність алкоголю в крові, їй також випишуть протокол за ст. 130 (керування автомобілем у стані сп’яніння).
Нагадаємо, що ця аварія сталась того ж дня, коли за схожу ДТП вирішили звільнити іншого суддю Дмитра Усатова.