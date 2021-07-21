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Збитки від паводку на Закарпатті оцінили у 160 млн гривень

10 липня на Рахівщині за годину випало більше півмісячної норми опадів.

Збитки від паводку на Закарпатті оцінили у 160 млн гривень
Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

Збитки від паводку у Рахівському районі Закарпатської області становлять 160 млн гривень.

Про це заявив голова облдержадміністрації Анатолій Полосков, повідомляє пресслужба ОДА.

"10 липня на Рахівщині розпочалися інтенсивні дощі: загалом за годину випало більше півмісячної норми опадів, що зумовило різке підвищення рівня води у річках. У результаті - паводок зруйнував інфраструктуру, дорожнє полотно та затопив житлові будинки. Відразу було проведено оперативну нараду, сформовано штаб та залучено відповідні структури для ліквідації наслідків стихійного лиха. Загальна сума збитків склала майже 160 млн грн", – повідомив Полосков на брифінгу.

За його словами, під час паводку зруйновано одну трансформаторну підстанцію, 600 м електричної мережі, затоплено 192 дворогосподарства, з них 93 – житлові будинки, 2 дороги обласного та 10 – комунального значення. Також пошкоджено 70 джерел децентралізованого водопостачання, 7 мостів, 50 мостових переходів, 48 мостів на лісових дорогах, 2 пішохідні мости, 4 ділянки берегоукріплень протяжністю близько 4 км та одну підпірну стінку.

Як зазначив керівник краю, станом на 20 липня життєдіяльність с. Стебне, котре найбільше постраждало внаслідок негоди, відновлено, а переважна більшість залучених служб уже завершила роботи.

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