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На Львівщині селевий потік зійшов на трасі "Київ-Чоп"

Проїзд цією ділянкою ускладнений.

На Львівщині селевий потік зійшов на трасі "Київ-Чоп"
Фото: Управління ДСНС України у Чернівецькій області

У Львівській області на трасі "Київ-Чоп" зійшов селевий потік, рух автомобілів ускладнено.

Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Львівській області.

Зазначається, що інформацію про інцидент правоохоронці отримали о 18:50.

“Львівська область Сколівський район с. Коростів автодорога М-06 відбувся селевий потік на дорожнє полотно. Проїзд цією ділянкою є ускладнений. На місці працюють ДСНС”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок потопу у червні у Ялті загинула людина, ще 8 постраждало, одна людина зникла безвісти.

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