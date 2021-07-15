На Львівщині селевий потік зійшов на трасі "Київ-Чоп"

У Львівській області на трасі "Київ-Чоп" зійшов селевий потік, рух автомобілів ускладнено.

Про це повідомляє пресслужба управління патрульної поліції у Львівській області.

Зазначається, що інформацію про інцидент правоохоронці отримали о 18:50.

“Львівська область Сколівський район с. Коростів автодорога М-06 відбувся селевий потік на дорожнє полотно. Проїзд цією ділянкою є ускладнений. На місці працюють ДСНС”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок потопу у червні у Ялті загинула людина, ще 8 постраждало, одна людина зникла безвісти.