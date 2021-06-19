У Великобританії зафіксовано рекордну кількість нових хворих на COVID-19
У Великобританії зафіксовано рекордну кількість нових хворих на COVID-19
Через рясні зливи затопило Ялту, мешканців просять не виходити з дому
Через рясні зливи затопило Ялту, мешканців просять не виходити з дому
Фукс прокоментував запровадження РНБО санкцій проти нього
Фукс прокоментував запровадження РНБО санкцій проти нього
РНБО ввела санкції проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа
РНБО ввела санкції проти бізнесменів Павла Фукса і Дмитра Фірташа
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
"Схеми" дізналися про таємний візит Новинського до Офісу президента
Що пропонує урядовий законопроєкт №5600 і чому це погано для економіки
Що пропонує урядовий законопроєкт №5600 і чому це погано для економіки
У Ботсвані знайшли один з найбільших в історії алмазів
У Ботсвані знайшли один з найбільших в історії алмазів
США заморозили військову допомогу для України на $100 млн, - Politico
США заморозили військову допомогу для України на $100 млн, - Politico
Жінки масово судяться з Pornhub через опубліковані з ними відео
Жінки масово судяться з Pornhub через опубліковані з ними відео
ГоловнаСуспільствоЖиття

Внаслідок потопу у Ялті загинув чоловік, 8 осіб постраждало

Одна людина зникла з безвісти.

Внаслідок потопу у Ялті загинула людина, ще 18 постраждало, одна людина зникла безвісти.

Про це пишуть “Крим. Реалії” .

Стихія в Ялті забрала життя чоловіка в південнобережному селищі Краснокам'янка, повідомила голова російської адміністрації міста Яніна Павленко. За попередньою інформацією, його змило стрімким потоком води.

Через повінь у місті також постраждали вісім осіб. Один із постраждалих отримав перелом щиколотки, а решта ‒ дрібні травми, які не потребують стаціонарного лікування.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Нагадаємо, негода періодично вирує на півострові упродовж травня й червня. 

17 червня вона спричинила повінь у Керчі та її околицях. Ялту затопило зливою, яка почалася в ніч на 18 червня й тривала вдень

Жителям затопленої Ялти відключили світло та воду. У місті знеструмлено 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередачі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також