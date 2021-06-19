Внаслідок потопу у Ялті загинув чоловік, 8 осіб постраждало

Одна людина зникла з безвісти.

Внаслідок потопу у Ялті загинула людина, ще 18 постраждало, одна людина зникла безвісти.

Про це пишуть “Крим. Реалії” .

Стихія в Ялті забрала життя чоловіка в південнобережному селищі Краснокам'янка, повідомила голова російської адміністрації міста Яніна Павленко. За попередньою інформацією, його змило стрімким потоком води.

Через повінь у місті також постраждали вісім осіб. Один із постраждалих отримав перелом щиколотки, а решта ‒ дрібні травми, які не потребують стаціонарного лікування.

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Нагадаємо, негода періодично вирує на півострові упродовж травня й червня.

17 червня вона спричинила повінь у Керчі та її околицях. Ялту затопило зливою, яка почалася в ніч на 18 червня й тривала вдень.

Жителям затопленої Ялти відключили світло та воду. У місті знеструмлено 80 трансформаторних підстанцій та дві лінії електропередачі.