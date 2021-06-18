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У ніч на 18 червня в результаті рясних опадів затопило Велику Ялту, в місті затоплені пішохідні переходи. Про це повідомили в пресслужбі російського уряду Криму, пишуть Крим.Реалії.

"Підтоплює господарську зону «Крименерго». Якщо зараз затоплять, то залишимося без світла. Все нормально з лікарнями. Проходять ЄДІ, а такі є частини міста, де не проїхати. Вулиця Блюхера повністю перекрита, тому що річка вийшла з берегів і перекрила дороги. На Пушкіна вода тече як річкою. Дощ йтиме весь день", – розповіла голова підконтрольної Кремлю адміністрації Ялти Яніна Павленко.

🇷🇺🌧️🌊Крым, Россия. Обстановка в Ялте.



А вот как выглядит Ялта после того, как за ночь выпала месячная норма осадков. pic.twitter.com/1od7TbGbOS — ★𝒌𝖗𝖔𝖙𝖗𝖚𝒔★ (@krotrus) June 18, 2021

За її словами, створено мобільні бригади, які з мішків із піском створюватимуть споруди, щоб відводити воду від багатоквартирних будинків.

Також Павленко повідомила, що станом на 8 годину ранку 18 червня в місті затоплені пішохідні переходи з Московської на Київську вулицю.

"У Гаспрі вранці сталося підтоплення трансформаторної підстанції. Робота йде в штатному режимі, вода відведена. У Форосі через відключення електрики в санаторії зупинилася помпова станція. «Водоканал» зупинив водопостачання селища. У Ялті в районі вулиці Ломоносова річка вийшла з берегів. У зв'язку з цим на Кірова, 134 є загроза підтоплення житлових будинків", – сказано в повідомленні.

Добою раніше у східних районах Криму випало майже дві місячні норми дощу – 82 мм. У Керчі після дощу затопило вулиці і будинки по другий поверх.