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30-річний мешканець Запоріжжя за рік отримав 109 адмінпротоколів за водіння у нетверезому стані й без прав

У патрульній поліції нагадали про штрафи за такі порушення.

30-річний мешканець Запоріжжя за рік отримав 109 адмінпротоколів за водіння у нетверезому стані й без прав
Фото: 1news.com.ua

У Запорізькій області поліцейські за 12 місяців склали на водія 109 адміністративних матеріалів.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Запорізької області.

“Із травня 2020 року до червня 2021 року запорізькі патрульні склали на 30-річного водія транспортного засобу Renault Megane 54 протоколи за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та винесли 55 постанов за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також нагадали, що за перший у році випадок водіння у п’яному вигляді на водіїв чекає штраф у 17 тис. грн та позбавлення права водіння на один рік, за повторне порушення - штраф 34 тис. грн і позбавлення прав на три роки. За третє порушення протягом року сума штрафу становить 51 тис. грн і позбавлення права керувати автомобілем на 10 років.

Раніше у Вінниці патрульні затримали п'яного водія, який не міг стояти на ногах і повзав по землі.

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