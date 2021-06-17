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Поліція перевірила аеропорт "Бориспіль" після повідомлення про замінування, бомби не знайшли

Аеропорт працює в штатному режимі.

Поліція перевірила аеропорт "Бориспіль" після повідомлення про замінування, бомби не знайшли
Фото: facebook.com/pol.kyivregion

У четвер, 17 червня, поліція провела перевірку території аеропорту "Бориспіль" через повідомлення про замінування.

Як інформує пресслужба обласної поліції, на електронну адресу поліції близько 10:00 надійшло анонімне повідомлення про замінування низки об'єктів на території столиці та Київської області, зокрема одного із повітряних суден аеропорту "Бориспіль".

"Правоохоронці Бориспільщини спільно з вибухотехніками, кінологами та службою авіаційної безпеки провели відповідні заходи по обстеженню території аеропорту. Під час перевірки будь-яких підозрілих предметів виявлено не було", - сказано в повідомленні.

У поліції зазначають, що аеропорт "Бориспіль" роботу не припиняв та працює в штатному режимі.

Нагадаємо, 15 червня через повідомлення про замінування було заблоковано роботу Антимонопольного комітету України.

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