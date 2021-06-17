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Окупанти дев'ять разів відкривали вогонь на Донбасі

Один військовий отримав поранення.

Окупанти дев'ять разів відкривали вогонь на Донбасі
Фото: Макс Левин

Протягом минулої доби, 16 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зокрема, поблизу населеного пункту Авдіївка окупанти двічі обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Зайцевого, Талаківки та Новоселівки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, окупанти вели вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Поблизу Новгородського противник обстрілював українських захисників із озброєння БМП-1 і ручних протитанкових гранатометів. Біля Луганського російські найманці вели прицільний вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Позиції ЗСУ неподалік Новотошківського ворог обстріляв з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Йому надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я пораненого – задовільний.

Станом на 7 годину ранку, 17 червня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Поблизу Пісків противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

На ворожі обстріли наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, за минулу добу окупанти тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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