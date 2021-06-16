Договорились консультироваться. Саммит Путина и Байдена – зарницы недоверия

Лидеры – в узком кругу и в расширенном формате – говорили о региональных вызовах. Конечно же, не обошли вниманием и Украину . Однако здесь вроде как всё по-прежнему: Россия не собирается сворачивать свои агрессивные действия, США говорят о приверженности территориальной целостности нашего государства. В общем, атмосфера недоверия сохраняется.

Саммит президентов России и США в Женеве завершился. Владимир Путин и Джо Байден дали отдельные пресс-конференции. Итог – стороны договорились консультироваться. Внешнеполитические ведомства двух стран попробуют начать работу по нахождению точек соприкосновения хотя бы в некоторых проблемных сферах – киберпространство, стратегическая стабильность, вопросы вооружения.

Перед началом саммита многие иностранные обозреватели вспоминали женевский саммит Рейгана и Горбачева 1985 года. Та на первый взгляд нерезультативная встреча стала первым шагом на пути окончания холодной войны, за чем последовал развал Советского Союза.

Нынешняя же встреча Путина и Байдена более походила на женевские переговоры Никиты Хрущёва с Дуайтом Эйзенхауэром в 1955 году. Тогда стал вопрос объединения Германии, а, что самое главное – разрушения союза Москвы и Пекина. Саммит тот ничем не завершился, а Хрущёв в своих мемуарах написал: «Мы ни о чём не договорились, но поняли, что можем разговаривать за столом переговоров».

Фото: EPA/UPG

Точно так произошло и сейчас. Путин и Байден ни о чём не смогли договориться – противоречия остались те же, – однако они выдержали присутствие друг друга. Впрочем, учитывая, что разговор вместо пяти отведенных часов занял чуть более двух с половиной, что президенты не захотели проводить дополнительный раунд переговоров в широком формате, что глава Белого дома отказался от совместной итоговой пресс-конференции, говорить о том, что американцы добились появления «стабильной и предсказуемой России» не приходится. Да и Путин во время выступления успел обвинить своих визави в непоследовательности действий.

Вообще неясно, о каких предсказуемых отношениях можно говорить со страной, которая из года в год готова создавать всё новые и новые проблемы по всему земному шару, увеличивая свою мощь и международный вес.

Итог один: Путин и Байден договорились консультироваться. Но так как сами они не видят смысла в этих разговорах, бесконечные беседы будут вести клерки внешнеполитических ведомств двух стран. Единственный позитив – возвращение к работе послов. Впрочем, присказка, которая гласит, что пока работают дипломаты, пушки молчат, точно не о России.

«…Россия и США в ближайшее время запустят комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Посредством такого диалога мы стремимся заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков», – сказано в общем заявлении двух лидеров.

Фото: EPA/UPG

В документе также идёт речь о недопустимости вооружённых, в особенности ядерных конфликтов, между двумя странами. Нечто подобное было написано и в женевском заявлении Рейгана и Горбачёва от 1985 года, однако тогда Москва и Вашингтон хотели преодолеть накопленные проблемы, а сейчас этого желания нет, причём у обеих сторон. Поэтому больше никаких перестроек, «перегрузок» или ещё чего-то подобного в ближайшее время не предвидится.

США будут ждать, пока в России сменится власть, а, быть может, и политический режим как таковой, ведь путинизм, скорее всего, останется после ухода нынешнего лидера РФ. А россияне, вероятнее всего, продолжат усугублять ситуацию на международной арене, подрывая позиции Соединённых Штатов. Вот почему тот испытательный срок в полгода, который установили стороны для проверки друг друга с точки зрения исполнения достигнутых договорённостей, является бессмысленным.

Что касается слов Путина о приоткрывшихся зарницах доверия в отношениях двух стран, то всё это – блажь. Нынешнее состояние отношений России и США ныне находится на отметке чуть выше ноля. Уровень конфронтации по многим направлениям зашкаливает, точек соприкосновения практически нет. Ведь нельзя же решить вопрос климата и забыть о военных конфликтах в Украине, Ливии, Сирии, Нагорном Карабахе, о венесуэльской и корейской проблемах.

Фото: EPA/UPG

Поэтому нет никаких приоткрывшихся зарниц доверия. Есть зарницы общего недоверия. И с этим миру придётся жить ещё какое-то время.

Здесь, кстати, можно предположить, что – как и во времена Эйзенхауэра – американцы не оставят своих попыток по нормализации взаимоотношений с путинской Россией. И Москва об этом знает. Причина одна – желание уничтожить китайско-российский альянс.

Вот, что говорит Байден: «Думаю, Путин сейчас менее всего хочет холодной войны. Я ему сказал: «Позвольте риторический вопрос. Если у вас есть граница с Китаем в тысячи километров, если КНР считает себя самой могущественной экономической и военной державой в мире, а вы находитесь в ситуации, когда у вас экономика страдает, а вам необходимо двигаться и развиваться, нужно ли вам столь агрессивно себя вести?».

А в недавнем интервью телеканалу NBC Путин акцентировал, что на подрыв отношений с Китаем не пойдёт. Однако американцы своих попыток по перетягиванию России в свою орбиту не оставят. Уже сейчас Байден говорит о важности общей работы на афганском, иранском направлениях. Поэтому не нужно удивляться дальнейшим намерениям Белого дома «найти точки соприкосновения», «построить стабильные и предсказуемые отношения» с РФ, дать ей полугодичный испытательный срок и так далее.

На этом фоне обсуждение украинского вопроса должно восприниматься в рамках вышеуказанных намерений. Здесь, кстати, стороны остались при своих интересах. Байден поддержал территориальную целостность Украины, а Путин сказал, что никаких обязательств у него перед нашей страной нет. Вот вам и вся стратегическая стабильность.

Любопытным было заявление куратора донбасского вопроса, замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, о возможности привлечения США к нормандскому формату. Однако он тут же выдвинул условия: только если Вашингтон будет руководствоваться Минскими договорённостями. А Украине это как раз и не выгодно: ей надо изменить порядок выполнения этого документа.

Для нас итог простой: за спиной Украины, по-видимому, её судьбу не решили, но особо и не помогли. Детали переговоров с Путиным Джо Байден, надеемся, расскажет президенту Зеленскому при личной встрече в Вашингтоне. Однако особых иллюзий питать в отношении США тоже не стоит. У них – и это показал нынешний саммит в Женеве – своя повестка в отношении РФ. Свои сроки и дорожные карты.

А напоследок хочется сказать одно: мы продолжаем жить в повестке холодной войны только потому, что миром правят лидеры, которые политически и идеологически росли в ту эпоху.