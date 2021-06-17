Естонія передасть 900 тис. доз вакцини AstraZeneca іншим країнам

Уряд Естонії вирішив пожертвувати 900 тис. доз вакцини AstraZeneca, які залишилися невикористаними.

Про це на пресконференції 17 червня повідомила прем'єр-міністр Кая Каллас, передає ERR.

Препарат передадуть як за допомогою всесвітньої ініціативи COVAX (глобальний доступ до вакцин COVID-19), так і шляхом прямої передачі країнам-партнерам Східного партнерства, до якого входять Україна, Молдова, Грузія, Білорусь, Азербайджан і Вірменія.

За словами прем’єрки, рішення пожертвувати вакцини пов'язано з тим, що в Естонії вони не знайшли застосування.

За словами Каллас, Естонія забронювала більше доз вакцини, ніж жителів у країні.

Голова уряду повідомила, що Естонія пожертвує свої надлишки вакцини країнам, в які препарат ще не надійшов, а також в ті регіони світу, де вакцини ще недостатньо.

У травні повідомляли, що Литва надасть 200 тис. доз вакцини від коронавірусної недуги CОVID-19 для країн Східного партнерства, зокрема 100 тис. доз - для України.