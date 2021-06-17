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У Німеччині зафіксували найвищий за 20 років показник народжуваності

Статистики пов’язують бебі-бум з послабленнями обмежень після першого локдауну.

У Німеччині зафіксували найвищий за 20 років показник народжуваності
Фото: Идеальная мама

У березні 2021 року рівень народжуваності в Німеччині досяг рекордного показника за останні 20 років.

Як повідомило Федеральне статистичне відомство у Вісбадені, у цьому місяці в Німеччині народилися майже 66 тисяч малюків. Останній раз кількість новонароджених перевищувала кількість у 65 тисяч у березні 1998 року, передає DW.

Німецькі статистики пояснюють такий бебі-бум не власне пандемією і пов'язаними з нею обмеженнями, а навпаки - послабленнями, зробленими після першого локдауну у травні минулого року. Нагадаємо, що тоді Німеччина почала поступово виходити із жорсткого карантину.

Ріст рівня народжуваності намітився уже у лютому 2021 року. А ось на початку року показники залишалися незмінними у порівнянні з минулим роком. Це дозволяє німецьким статистикам стверджувати, що сам локдаун не призвів до бебі-буму.

Поки що Федеральне статистичне відомство у Вісбадені оприлюднило лише попередні цифри. Точні дані, які, за словами статистиків, можуть виявитися ще вищими, стануть доступними у липні поточного року.

Як повідомляли, народжуваність у Китаї впала на третину у 2020-му.

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