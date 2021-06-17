"Відштовхування, стримування і взаємодія", – Євросоюз презентував нову стратегію відносин з Росією

Доповідь стане основою для дискусії про відносини з РФ на саміті 24-25 червня.

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель презентував спільний документ зовнішньополітичної служби ЄС і Єврокомісії щодо стратегії відносин з Росією. Згідно з ним, політика Євросоюзу відносно РФ має базуватися на трьох принципах: стримування, відштовхування і взаємодії, йдеться у оприлюдненому документі.

Ця доповідь стане основою для другої частини "стратегічної дискусії" про відносини з Росією на саміті ЄС 24-25 червня, пише DW.

У тексті зазначено, що Росія лишається силою, з якою доводиться рахуватися в Європі і всьому світі. Це значення пояснюється розмірами країни, готовністю використовувати свою міць та військовим потенціалом. Водночас підкреслюються серйозні структурні слабкості російської економіки.

Політика відносно Росії, згідно із документом, має базуватися на п'яти ухвалених ще в 2016 році принципах: імплементації мінських угод, поглибленні відносин ЄС із країнами "Східного партнерства" і Центральної Азії, посиленні стійкості до загроз, вибірковій підтримці контактів з Росією, поглибленні контактів між людьми в країнах ЄС і Росії і підтримці громадянського суспільства в Росії.

Ці принципи пропонується доповнити "трьома дієсловами", як зазначив Боррель. Ці слова – давати відсіч, стримувати та співпрацювати.

Ці три лінії планують використовувати одночасно, щоб зробити політику ЄС щодо Росії більш ефективною. У відповідь на питання кореспондента DW Боррель визнав, що більшість запропонованих заходів не є новими, але доповідь повинна їх структурувати, "роблячи наголос на необхідності бути більш проактивними, а не просто реагувати.

Давати відсіч ЄС збирається порушенням Росією прав людини та міжнародного права, зокрема і щодо України. Протидія може включати посилення санкцій. Також у Єврокомісії хочуть протидіяти спробам Москви видати себе за "посередника" у конфлікті на Донбасі, а не за учасника. Протидіяти паспортизації на Донбасі та в Криму у Брюсселі хочуть за допомогою візової політики.

Стримувати Євросоюз збирається спроби Росії підірвати інтереси Євросоюзу. ЄС допомагатиме Україні та іншим країнам "Східного партнерства" укріплювати свою стійкість. При цьому успішні реформи у сферах верховенства права, боротьби з корупцією та ефективного державного управління в доповіді назвали "ключовою протиотрутою" до спроб Росії втрутитися у їхні справи чи дестабілізувати ці країни, зазначили в DW.

Співпрацювати європейці хочуть у питаннях Арктики, охороні здоров'я, боротьбі зі змінами клімату та екології. Співпраця передбачає видачу безоплатних віз молоді, науковцям і студентам. Також хочуть підтримувати громадянське суспільство та російських правозахисників.

"За нинішніх умов оновлене партнерство, яке би дозволило нам реалізувати весь потенціал тісної співпраці з Росією, - це віддалена перспектива. Тому ЄС повинен бути реалістичним і готуватися до подальшого погіршення відносин з Росією, які зараз і так на найнижчому рівні", - заявив Боррель.

Нагадаємо, що у червні Євросоюз прямо назвав Росію стороною конфлікту на Донбасі. Європейські дипломати на засіданні Постійної ради ОБСЄ вкотре наголосили, що саме Кремль впливає на незаконні збройні формування, і закликали РФ припинити їхню підтримку.