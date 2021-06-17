Новий прем'єр-міністр Ізраїлю запросив Зеленського до Єрусалима

Зеленський став одним із першим іноземних лідерів, з якими Беннет поговорив у якості прем'єр-міністра.

Новий голова ізраїльского уряду Нафталі Беннет запросив президента України Володимира Зеленського в Єрусалим для відкриття Українського інноваційного центру, пише Times of Israel.

"Лідери домовилися розширювати двустороннє співробітництво з акцентом на технологіях", - повідомили в офісі прем'єр-міністра.

У виданні зазначили, що Ізраїль і Україна роблять зв'язок між ними більш тісним, однак Ізраїль намагається балансувати так, щоб не ставити під загрозу відносини з Москвою.

Медіа також підкреслило, що Зеленський став одним із першим іноземних лідерів, з якими Беннет поговорив у якості прем'єр-міністра.

Єрусалим, як відомо, вважають своїм містом і Ізраїль, і Палестина. У травні між угрупуванням і партією ХАМАС, що контролює владу в Секторі Гази, та Державою Ізраїль спалахнули суперечки.

Протистояння завершилися мирною угодою, однак цього тижня Ізраїль завдав повітряних ударів по Сектору Гази у відповідь на запуск куль із запалювальною речовиною в бік Ізраїля.