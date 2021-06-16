Атака послідувала у відповідь на запуск куль із запалювальною речовиною в бік Ізраїля.

Ізраїль у ніч середи завдав повітряних ударів по Сектору Гази. Це перша атака з часів ескалації, яка завершилася мирними домовленностями 21 травня, пише Reuters. Про поранених поки даних немає.

Авіаудари по військовим комплексам ХАМАС у Газі та місті Хан-Юніс були здійснені у відповідь на запуск куль із запалювальною речовиною в бік Ізраїля. За даними екстрених служб, кулі призвели до 20 пожеж у населених пунктах біля кордону з Газою.

Ізраїльські військові заявили, що були готові "до всіх сценаріїв, включно з відновленням бойових дій перед обличчям терористичних актів, які походять із Гази".

Фото: sun.mv

Представник ХАМАС - угрупування, яке фактично контролює владу в Секторі Гази – заявив, що вони будуть продовжувати "хоробрий спротив і захист своїх прав у священних місцях" в Єрусалимі.

Video showing an #Israeli air strike, the first since the ceasefire, targeting a site of the Al-Qassam Brigades, the armed wing of #Hamas, in the southern #Gaza Strip pic.twitter.com/NrCkZR58Or — Rushdi Abualouf (@Rushdibbc) June 15, 2021

За кілька годин до цього тисячі ізраїльтян із прапорами зібралися біля Дамаських воріт Старого міста перед ходою до Стіни плача. Минула ескалація між ХАМАС і Ізраїлем також розпочалася із запланованого маршу до дня Єрусалима. Палестина і Ізраїль вважають це місто своїм, а ХАМАС виступив різко проти святкування.

Фото: EPA/UPG Масове зібрання біля Дамаських воріт

Фото: EPA/UPG

Учора Збройні сили Ізраїлю повідомили, що підготувалися до відновлення боїв у секторі Гази та спалаху сутичок на Західному березі на тлі погроз палестинського угруповання ХАМАС насильством, якщо єврейські ультранаціоналісти продовжать ходу з прапорами Старим містом у Єрусалимі. Армія оборони Ізраїлю по всій країні розгорнула систему протиракетної оборони "Залізний купол".

Нагадаємо, що за 11 днів протистояння в травні загинуло понад 200 людей в Газі та 12 у Ізраїлі. Зрештою, мирної домовленості вдалося досягти за посередництва Єгипту, США та кількох інших країн.