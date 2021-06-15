У США після наїзду електросамокату померла телевізійна актриса

Водій транспортного засобу з місця ДТП втік, його розшукує поліція.

Американська телевізійна акторка Ліза Бейнс, яку 10 днів тому у Нью-Йорку збив електросамокат, померла у лікарні.

Про це повідомляє CNN.

4 червня на пішохідному переході у Мангеттені Лізу Бейнс збив самокат, водій якого проїхав на червоний сигнал світлофору. Внаслідок пригоди жінка отримала серйозну травму голови. Її відвезли в лікарню, де вона померла у понеділок, 14 червня.

"Власник скутера втік з місця пригоди. У зв'язку з інцидентом нікого не затримано, але розслідування триває", - йдеться у заяві поліції Нью-Йорку.

Бейнс народилася у Клівленді, штат Огайо, і здобула популярність у 1980-х завдяки телесеріалам та театральним постановкам на Бродвеї.

Для міжнародної аудиторії Бейнс найбільше відома за роллю Мерібет Елліот, матері Емі, головної героїні в екранізації психологічного трилера "Загублена" (Gone Girl) від Девіда Фінчера.

Вона також зіграла у "Коктейль", "Вона написала вбивство", "Клієнт завжди мертвий", "Відчайдушні домогосподарки", "Закон і порядок", "Ліки від здоров'я", "Одного разу в казці".

Загалом вона зіграла близько 70 ролей у театрі та кіно, і була нагороджена Theatre World Award, а також мала чотири номінації на Golden Globe.

Нагадаємо, у квітні в центрі Києва водій самоката напав на журналіста Романа Вінтоніва, коли той зробив йому зауваження через порушення правил дорожнього руху.