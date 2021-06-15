Єнін обговорив з послом Японії поглиблення співпраці між країнами

Дипломати приділили окрему увагу підготовці проєктів двосторонніх угод та зміцненню взаємодії у міжнародних організаціях.

15 червня заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін провів зустріч з послом Японії в Україні Кураі Такаші. Сторони обговорили кроки задля поглиблення співпраці двох країн в політичній, безпековій, фінансовій, економічній, торговельній, інвестиційній та гуманітарній сферах.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що дипломати приділили окрему увагу підготовці проєктів двосторонніх угод та зміцненню взаємодії у міжнародних організаціях.

“Євгеній Єнін висловив вдячність японській стороні за послідовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, реформ у нашій державі, надання фінансової, експертної та гуманітарної допомоги. Кураі Такаші вкотре підтвердив готовність офіційного Токіо продовжувати політику всебічної підтримки України”, - йдеться у повідомленні.

Окремою темою зустрічі стала підготовка інавгураційного саміту Кримської платформи, повідомляє пресслужба МЗС.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на український ринок виходить японська платіжна система JCB.