Росія виключила Тихановську з бази міждержавного розшуку

Міністерство внутрішніх справ Росії виключило лідерку опозиції Білорусі Світлану Тихановську з бази розшукуваних на російській території осіб.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на МВС РФ.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалено на підставі відповіді ініціатора розшуку - Білорусі.

У російському відомстві пояснили, що рішення про оголошення в міждержавний розшук особи або його припинення, а також скерування цієї інформації на централізований облік Міждержавного інформаційного банку перебуває безпосередньо в компетенції правоохоронних органів держави-учасниці СНД, що є ініціатором розшуку, в даному разі - Білорусі.

У квітні Комітет державної безпеки (КДБ) Білорусі вніс Тихановську та інших членів координаційної ради білоруської опозиції до переліку осіб, причетних до терористичної діяльності. Стосовно неї та її соратників порушено кримінальні справи за кількома статтями. З цього списку Тихановську не виключали і не припиняли стосовно неї кримінальних справ.

Як відомо, Тихановська проживає у Литві.