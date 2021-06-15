Брюссель или Бухарест? Что приняли союзники на саммите НАТО для Украины

Но вот со словами благодарности президент Украины опоздал на тринадцать лет. О том, что следующим шагом на пути к членству Киева в НАТО и его неотъемлемой частью является ПДЧ, союзники написали еще в том самом, 2008 году, когда и приняли решение о будущем членстве Украины в организации.

Высказался по этому поводу и президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив за это решение союзников . «Мы благодарны членам НАТО за такое полностью логичное решение, которое подтвердило решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года», – отметил глава украинского государства. При этом он, правда, посетовал, что в решении саммита «отсутствуют конкретные временные границы последующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которое мы надеемся».

Еще не успел в понедельник в Брюсселе завершиться саммит НАТО , как из Киева уже зазвучали фанфары победителей – Украина будет членом альянса через План действий в отношении членства (ПДЧ) .

Фото: EPA/UPG Генсек НАТО Йенс Столтенберг встречает гостей перед саммитом в штаб-квартире в Брюсселе, 14 июня 2021 г.

Сравните два текста. В заключительном документе Брюссельского саммита написано, что союзники поддерживают решение, принятое на Бухарестском саммите в отношении того, что Украина «будет членом альянса с Планом действий в отношении членства, как неотъемлемой частью процесса».

А вот Бухарестская декларация: «НАТО приветствует евроатлантические стремления Украины и Грузии к членству в НАТО. Сегодня мы пришли к соглашению о том, что эти страны станут членами НАТО. ПДЧ – следующий шаг для Украины и Грузии на прямом пути к членству. Сегодня мы четко обозначаем, что мы поддерживаем кандидатуры этих стран на присоединение к ПДЧ».

Решение о ПДЧ было принято, но не вчера. Именно по этой причине после того, как членство в НАТО и ЕС было закреплено в Конституции Украины в 2017 году было решено, что повторную заявку на ПДЧ подавать не нужно, дабы заново не начинать процесс обсуждения самого вопроса.

На Брюссельском саммите Украина, если сказать просто, «отыграла» то, что уже у нее могло быть, если бы после 2008 года в истории государства не случился Виктор Янукович. Если письмо в Брюссель в 2008 году с просьбой предоставить Украине ПДЧ писалось во время президентства Виктора Ющенко, то уже через два года президент Янукович межведомственную комиссию по вопросам подготовки страны к вступлению в НАТО и национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции ликвидировал. В том же 2010 году законодательно был закреплен и внеблоковый статус государства.

Фото: Михайло Марків

А грузины все это время методично продолжали выполнять Годовую национальную программу, которая, по сути, является тем же ПДЧ, только с другим названием. Правда, только на саммите в Варшаве в 2016 году в заключительной декларации в отношении Тбилиси была четко прописана именно такая формулировка: «Грузия станет членом НАТО, и ПДЧ является неотъемлемой частью этого процесса».

Украина же только с 2017 года начала дискуссию о предоставлении Плана, и по этой причине, априори, раньше в документах альянса такой формулировки в отношении Киева просто быть не могло. Слова «членство через ПЧД», как «новое – это хорошо забытое старое», послужили поводом для возбуждения определенной части украинской общественности.

К сожалению, новости в этом и нет. Новостью было бы, если бы альянс-таки решил предоставить Украине ПДЧ, но… «Это зависит от того, будут ли они (украинцы) соответствовать критериям. Факт заключается в том, что они еще должны очиститься от коррупции, факт также заключается в том, что они должны достичь других критериев, чтобы получить ПДЧ. Это еще предстоит увидеть», – так прокомментировал в день проведения саммита на пресс-конференции ситуацию с предоставлением Украине ПДЧ президент США Джо Байден. А ведь именно его называют «окном возможностей» для Киева. Если даже «окно возможностей» считает, что «это зависит», то о других союзниках и говорить не о чем.

Впрочем, Байден снял с себя и подозрения и в отношении того, что он сможет уговорить союзников сделать Украину членом НАТО. «Это зависит от союзников, от того, как они проголосуют. Но я знаю точно, что они (украинцы) должны (в этом) убедить, а это не легко», – объяснил президент США.

В целом, в принятой декларации, документе добротном и обстоятельном, союзники прошлись по всем болевым точках в отношении Украины. Тут было сказано и о том, как Киев может достичь членства в НАТО: «Годовые национальные программы в рамках Комиссии НАТО-Украина остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, связанные с ее стремлением к членству в НАТО. Украина должна полностью использовать все инструменты, доступные в рамках Комиссии Украина-НАТО, чтобы достичь своей цели в отношении внедрения принципов и стандартов НАТО», – прямо указывают союзники Киеву на то, что не нужно еще что-то искать, придумывать, чтобы достичь необходимых для членства критериев.

Серьезный раздел посвящен и российской агрессии. «Мы призываем Россию прекратить поддерживать конфликт обеспечением финансовой и военной поддержки военизированных формирований в восточной Украине», – сказано в документе.

Члены Альянса также «решительно осудили и не признали незаконную аннексию Крыма Россией и осуждаем его временную оккупацию». «Нарушения прав человека и нарушения прав крымских татар и членов других местных сообществ должны быть прекращены», – заявили лидеры НАТО.

Фото: EPA/UPG

Они не сомневаются в том, что недавнее массовое наращивание военной мощи и дестабилизирующие действия России в Украине и вокруг нее привели к еще большей эскалации напряженности и подорвали безопасность.

«Мы призываем Россию отказаться от наращивания военной мощи и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря. Мы также призываем Россию прекратить препятствовать доступу к Азовскому морю и украинским портам», - обозначили свою позицию лидеры НАТО.

Они также заявили, что усиливают поддержку Украине, одновременно призывая к полному выполнению Минских договорённостей всеми сторонами, равно как и поддерживая усилия Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы. «Россия как страна, подписавшая Минские соглашения, несет значительную ответственность в этом отношении. Мы призываем Россию прекратить разжигать конфликт, оказывая финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям, которые она поддерживает на востоке Украины», – говорится в декларации.

Непосредственно сам саммит прошел достаточно необычно – свою роль сыграли ограничительные меры по противоковидной безопасности: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в маске встречал лидеров глав государств и правительств, которые также были в масках на голубой, в цвете альянса, ковровой дорожке. Был прекрасный летний день – Бельгия радовала солнечной погодой. И главным героем мероприятия, конечно же, был новый президент США Джо Байден. Разница между нынешним президентом и прошлым – Дональдом Трампом, который в Альянсе запомнился высокомерным поведением самовлюбленного властелина мира – разительная. На официальном приветствии, когда генсек по протоколу должен приветствовать каждого лидера по очереди, Байден, в шутку, просто выпрыгнул, как мальчишка, из-за кулис, изображая внезапное появление, мол, а вот и я!

Фото: EPA/UPG Президент США Джо Байден во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом во время саммита НАТО в Брюсселе, 14 июня 2021 г.

Следующий саммит альянса пройдет в 2022 году в Испании. К тому времени, как все надеются, маски будут сняты.