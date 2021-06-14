Лідери НАТО закликають Росію припинити дестабілізацію України

"Порушення прав людини і порушення прав кримських татар і членів інших місцевих громад повинні бути припинені".

Лідери НАТО закликають Росію припинити дестабілізувати Україну, забезпечити вільне судноплавство в регіоні, а також виконувати Мінські домовленості. Союзники також засуджують і не визнають незаконної анексії Криму.

Про це йдеться в підсумковій декларації, ухваленій за підсумками саміту в Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми рішуче засуджуємо і не визнаємо незаконну анексію Криму Росією і засуджуємо його тимчасову окупацію. Порушення прав людини і порушення прав кримських татар і членів інших місцевих громад повинні бути припинені", - зазначається в документі.

Союзники зазначають, що недавнє масове нарощування військової потужності і дестабілізаційні дії Росії в Україні і навколо неї привели до ще більшої ескалації напруженості і підірвали безпеку.

"Ми закликаємо Росію відмовитися від нарощування військової потужності і припинити обмежувати судноплавство в частинах Чорного моря. Ми також закликаємо Росію припинити перешкоджати доступу до Азовського моря і українських портів", - йдеться в декларації.

У зв'язку з цим союзники вітали стриману позицію України і дипломатичний підхід у цьому контексті. Крім того, вони заявили, що намагаються дати раду деескалації.

"Ми також посилюємо нашу підтримку Україні. Ми закликаємо до повного виконання Мінських домовленостей усіма сторонами і підтримуємо зусилля нормандського формату і Тристоронньої контактної групи. Росія як країна, яка підписала Мінські домовленості, несе значну відповідальність з цього приводу. Ми закликаємо Росію припинити розпалювати конфлікт, надаючи фінансову і військову підтримку збройним формуванням, які вона підтримує на сході України", - наголошується в документі.

Союзники також підтвердили повну підтримку Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) в Україні.

Нагадаємо, Україну в якості гостя на брюссельський саміт не запросили. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що розчарований тим, що НАТО не знайшло формату для участі України в заході. Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау також переконаний, що рішення не запрошувати президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО було помилкою.

Україна очікує на надання плану дій щодо членства в НАТО. Це програма дій для країн-кандидатів у члени організації. У 2008 році Україна надіслала до Брюсселя лист з проханням включити її в програму ПДЧ, але через два роки Віктор Янукович ліквідував комісію з підготовки країни до членства в Альянсі.

Особливо гостро питання отримання ПДЧ знову постало на тлі того, як Росія стягувала свої війська у Крим та до українських кордонів. США і раніше заявляли про підтримку України з ПДЧ, однак нагадували, що рішення мають ухвалювати не вони, а блок в цілому.

Сьогодні за підсумками брюсельського саміту Альянсу в НАТО заявили, що Україна отримає членство через ПДЧ.