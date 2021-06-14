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Столтенберг: Росія не має права вето щодо членства України в НАТО

Лише Україна і 30 союзників вирішать, коли вона стане членом Альянсу.

Столтенберг: Росія не має права вето щодо членства України в НАТО
Єнс Столтенберг.
Фото: ЕРА/UPG

Тільки Україна і країни-члени НАТО ухвалюють рішення щодо її членства НАТО, Росія не має права вето в цьому питанні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг на пресконференції за результатами саміту НАТО в Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Надзвичайно важливо підкреслити, що кожна нація має право вибирати свій шлях, і це включає те, частиною яких заходів щодо забезпечення безпеки вона хоче бути, включно з тим, хоче вона бути членом НАТО чи ні", - сказав Столтенберг.

За його словами, лише Україна і 30 союзників вирішать, коли вона стане членом Альянсу.

"Росія, звичайно, не має права голосу, тому що вони не можуть ветувати те, що можуть робити сусіди", - сказав Столтенберг.

Він додав, що світ не повернеться до часів існування сфер впливу, “де великі держави вирішували, що маленькі сусіди можуть робити".

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін виступив проти розширення Північноатлантичного альянсу шляхом інтеграції до блоку України. Можливий вступ України до НАТО він оцінив як “червону лінію” для Росії.

Сьогодні за підсумками брюсельського саміту Альянсу в НАТО заявили, що Україна отримає членство через ПДЧ.

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