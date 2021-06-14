Раніше анонсувалося, що у пресконференції візьме участь Департамент авіації Мінтранспорту, Слідчого комітету, Міноборони, та "інші релевантні спікери".

Міністерство закордонних справ Білорусі вивело затриманого в Мінську опозиційного журналіста Романа Протасевича на брифінг щодо інциденту з рейсом Ryanair.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Раніше МЗС Білорусі анонсувало, що у пресконференції візьме участь Департамент авіації Міністерства транспорту, Слідчого комітету, Міноборони, представники прикордонного комітету та "інші релевантні спікери".

Перед початком брифінгу до зали занесли табличку з іменем Протасевича, вибачилися за затримку, мовляв, "в останній момент він захотів взяти участь, і керівництво Білорусі знайшло таку можливість".

Трансляція брифінгу відбувається на Youtube-каналі Національного пресцентру.

Командувач Військово-повітряних сил Білорусі Ігор Голуб показав слайди і скріншоти, наполягаючи, що ніякого перехоплення рейсу, який слідував за маршрутом літака, не було.

"До кордону з Литвою - 2-2,5 хв польоту. Але командир повітряного судна почав розворот. На фото поряд немає винищувача. Там була команда: ми вам рекомендуємо, а командир повітряного судна вирішив сам піти на посадку в аеропорт Мінськ-2", - сказав він, демонструючи слайди.

Журналісти ВВС, які перебували у залі під час пресконференції, вийшли з зали через те, що очевидно, що Роман Протасевич перебуває в залі "під примусом".

Фото: Скріншот відео

Однак сам Протасевич вкотре заявив, що "почуває себе прекрасно".

"Добре, що ми почали цей брифінг з жарту", - сказав він, відповідаючи на питання журналістки, чи не били його або не катували. Протасевич також показав свої руки із синцями та подряпинами. Він пояснив це тим, що під час затримання правоохоронці користувалися "стяжками", бо "не встигли взяти з собою кайданки".

Протасевич також заявив, що надає усі покази лише органам Білорусі. Таким чином він зазначив, що не має давати покази терористичній організації "ЛНР". Це підтвердив також представник силовиків, зазначивши, що "ніяких запитів про допит Проотасевича з-за кордону не надходило".

Нагадаємо, 23 травня в Національному аеропорту Мінська посадили літак Афіни-Вільнюс. За розпорядженням Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29. Білоруська влада затримала двох пасажирів - журналіста Романа Протасевича, який входить до так званого "списку терористів", та його дівчину.

24 травня у мережі з’явилося відео з Протасевичем, на якому він запевняє, що перебуває в мінському СІЗО та співпрацює зі слідством щодо "організації масових заворушень в Мінську". Протасевич також повідомив, що "не має проблем зі здоров’ям" і запевнив, що ставлення зі стороні силовиків до нього "максимально коректне і за законом". При цьому на обличчі хлопця видно синці.

9 червня державний телеканал Білорусі показав "інтерв’ю" з Протасевичем. На відео він “визнає вину”, а також стверджує, що “відчуває себе прекрасно”. Крім того, Протасевич, який до свого затримання відкрито критикував Лукашенка, на відео говорить, що поважає останнього та вважає, що він поводиться "як чоловік зі стальними яйцями".

На руках Протасевича можна побачити рани, які можуть свідчити про катування.