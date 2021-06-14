Генсек НАТО розповів про роль Росії у примусовій посадці літака Ryanair в Мінську

Росія одна з небагатьох країн, що не визнала неприйнятним факт посадки літака.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про непрямі вказівки на те, що Росія могла бути причетна до екстреної посадки літака Ryanair в Мінську. Однією з таких він назвав співпрацю РФ з Білоруссю.

Про це він розповів в інтерв'ю британській радіостанції Times Radio, пише НВ.

За словами Столтенберга, деталей даних розвідки щодо інциденту він розголошувати не може, а посадка літака була не лише порушенням правил повітряного простору, а й "атакою на демократичну опозицію Білорусі".

"Ми знаємо, що Білорусь і Росія дуже тісно співпрацюють майже в усіх галузях, зокрема й в обороні повітряного простору. По-друге, Росія одна з небагатьох країн, що не визнала абсолютно неприйнятним факт посадки літака", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи може Росія бути причетна до інциденту.

Також генсек НАТО сказав, що відносини між Північноатлантичним альянсом та РФ зараз перебувають "у найнижчій точці з моменту закінчення холодної війни".

"Ми бачимо модель поведінки Росії. Окрім того, ми бачимо бажання використовувати збройні сили проти сусідів - України та Грузії. А також ми бачимо кібератаки, спроби втрутитися в наші політичні демократичні процеси, підірвати віру в наші інституції та спроби розділити нас", - наголосив Столтенберг.

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича та його дівчину Софію було затримано.

Журналіста звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.