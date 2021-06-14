Євро-2020: букмекери оцінили шанси України у поєдинку з Нідерландами
Євро-2020: букмекери оцінили шанси України у поєдинку з Нідерландами
У Харкові підліток впав з канатної дороги
У Харкові підліток впав з канатної дороги
Медики на полі реанімували гравця збірної Данії, який знепритомнів під час матчу Євро-2020
Медики на полі реанімували гравця збірної Данії, який знепритомнів під час матчу Євро-2020
Генеральний директор "Інтера": Еріксен не хворів ковідом і не був вакцинований
Генеральний директор "Інтера": Еріксен не хворів ковідом і не був вакцинований
Вакарчук повідомив про розлучення з дружиною
Вакарчук повідомив про розлучення з дружиною
В Коломиї перерили вхід на територію заводу через несплату податків орендарями
В Коломиї перерили вхід на територію заводу через несплату податків орендарями
У Харкові СБУ оригінально "привітала" консульство РФ з Днем Росії
У Харкові СБУ оригінально "привітала" консульство РФ з Днем Росії
Лідери G7 у підсумковій заяві закликали Росію вивести війська з Донбасу та Криму
Лідери G7 у підсумковій заяві закликали Росію вивести війська з Донбасу та Криму
​Шахрайство без потерпілих: ВАКС дослідив докази прокуратури у справі Гримчака
​Шахрайство без потерпілих: ВАКС дослідив докази прокуратури у справі Гримчака
ГоловнаСвіт

Швейцарці на референдумі відхилили закон про захист клімату

Екологічні ініціативи уряду не занйшли підтримки населення.

Швейцарці на референдумі відхилили закон про захист клімату
Фото: EPA/UPG

Швейцарські виборці відхилили три екологічні ініціативи, винесені на референдум 13 червня, зокрема, щодо скорочення викидів парникових газів, щоб допомогти країні досягти своїх цілей в рамках Паризької кліматичної угоди.

Пропозиція скоротити викиди парникових газів на 50% від рівня 1990 року до 2030 року була відхилена 51,6% виборців, передає Радіо Свобода.

Швейцарський уряд виступив за таку ініціативу, бажаючи пожвавити установки точок зарядки для електромобілів і продажу транспортних засобів, які споживають менше пального, а також збільшити податок на мазут і природний газ, та ввести збір з авіаквитків.

Виборці також відхилили пропозицію заборонити хімічні пестициди протягом 10 років, в той час як імпортні продукти харчування, вироблені з використанням таких пестицидів, також мали б бути заборонені. Інша відхилена пропозиція передбачала надання субсидій фермерам тільки в тому випадку, якщо вони не використовують пестициди і використовують антибіотики тільки для лікування хворих тварин.

Референдуми у Швейцарії проводяться кожні кілька місяців на національному, регіональному та місцевому рівнях. Будь-яка ідея від громадськості може бути виставлена на всенародне голосування, якщо вона набере 100 тисяч підписів в країні з населенням у 8,6 мільйона людей.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,

Читайте також