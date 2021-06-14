Швейцарці на референдумі відхилили закон про захист клімату

Швейцарські виборці відхилили три екологічні ініціативи, винесені на референдум 13 червня, зокрема, щодо скорочення викидів парникових газів, щоб допомогти країні досягти своїх цілей в рамках Паризької кліматичної угоди.

Пропозиція скоротити викиди парникових газів на 50% від рівня 1990 року до 2030 року була відхилена 51,6% виборців, передає Радіо Свобода.

Швейцарський уряд виступив за таку ініціативу, бажаючи пожвавити установки точок зарядки для електромобілів і продажу транспортних засобів, які споживають менше пального, а також збільшити податок на мазут і природний газ, та ввести збір з авіаквитків.

Виборці також відхилили пропозицію заборонити хімічні пестициди протягом 10 років, в той час як імпортні продукти харчування, вироблені з використанням таких пестицидів, також мали б бути заборонені. Інша відхилена пропозиція передбачала надання субсидій фермерам тільки в тому випадку, якщо вони не використовують пестициди і використовують антибіотики тільки для лікування хворих тварин.

Референдуми у Швейцарії проводяться кожні кілька місяців на національному, регіональному та місцевому рівнях. Будь-яка ідея від громадськості може бути виставлена на всенародне голосування, якщо вона набере 100 тисяч підписів в країні з населенням у 8,6 мільйона людей.