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У Брюсселі сьогодні стартує саміт НАТО

Учасники збираються оновити статтю 5 уставу, яка каже про те, що напад на одного члена блоку є нападом на всіх. 

У Брюсселі сьогодні стартує саміт НАТО
Фото: nato.int

У Брюсселі (Бельгія) 14 червня стартує саміт НАТО. Це перший такий захід для Джо Байдена в якості президента США. Він планує наголосити на підтримці Штатами 5 статті устава альянсу, яка каже про те, що напад на одного члена блоку є нападом на всіх, пише Associated Press.

Байден також планує проконсультуватися зі своїми європейськими союзникам щодо зусиль по протидії провокаційним діям КНР і Росії. 

Білий дім повідомив, що підсумкове комюніке, яке підпишуть члени блоку, як очікується, міститиме формулювання про оновлення статті 5. У неї хочуть включити основні кібератаки – питання, яке викликає занепокоєння на тлі серії нападів, націлених на уряд і бізнес США з боку хакерів, що можуть бути пов'язані з Росією. 

За словами радника Білого дому з національної безпеки Джйка Салліввана, в оновленні вкажуть, що якщо члену альясну потрібна технічна чи розвідувальна допомога у відповідь на кібератаку, він зможе задіяти положення про взаємний захист. 

Салліван також сказав, що Байден почне із зустрічі з лідерами країн Балтії щодо "загрози, що походить від Росії", Китаю та нещодавнього піратства у повітряному просторі Білорусі. 

Нагадаємо, що Україну в якості гостя на саміт не запросили. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що розчарований тим, що НАТО не знайшло формат участі України в саміті Альянсу 14 червня.

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау також переконаний, що рішення не запрошувати президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО в Брюсселі 14 червня було помилкою.

Україна очікує на надання плану дій щодо членства в НАТО. Це програма дій для країн-кандидатів у члени організації. У 2008 році Україна надіслала до Брюсселя лист з проханням включити її в програму ПДЧ, але через два роки Віктор Янукович ліквідував комісію з підготовки країни до членства в НАТО. 

Особливо гостро питання отримання ПДЧ знову постало на тлі того, як Росія стягувала свої війська у Крим та до українських кордонів. США і раніше заявляли про підтримку України з ПДЧ, однак нагадували, що рішення мають ухвалювати не вони, а блок в цілому. 

У травні віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що рішення про надання Україні Плану дій щодо членства не буде ухвалюватися під час саміту НАТО в червні цього року.

Заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане повідомив, що у НАТО поки що немає консенсусу для надання плану дій про членство для України. Водночас Джоане сказав, що на саміті в підсумковій заяві підтвердять, що Україна та Грузія мають перспективу членства в НАТО, а політика відкритих дверей є незмінною. Він закликав Україну "тримати курс і проводити реформи".

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