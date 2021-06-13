“Велика сімка” на саміті обговорила питання України

Лідери країн “Великої сімки” на сесії з питань зовнішньої політики у межах саміту у Великобританії обговорили східне сусідство Євросоюзу.
Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн.
У порядку денному були питання України, спільна відповідь на підривні дії Росії і ситуацію у Білорусі.
“Оскільки Росія продовжує підривати європейський порядок безпеки, ми можемо розраховувати на сильний трансатлантичний альянс для вирішення цього завдання”, – зазначила очільниця ЄК.
За її словами, Україна займає важливе місце в спільному порядку денному країн "Великої сімки".
"G7 підтримує територіальну цілісність України і готова допомогти в її зусиллях щодо реформування. Україні потрібні сильні інститути, що діють на основі верховенства права", – додала фон дер Ляєн.
Session on foreign policy: we discussed the EU's Eastern neighbourhood at length.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 12, 2021
As Russia continues to undermine the European security order, we can count on a strong translatlantic alliance to meet this challenge. #G7UK
Ukraine is high on our common agenda.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 12, 2021
The @G7 supports Ukraine’s territorial integrity and stands ready to assist in its reform efforts.
Ukraine needs strong institutions acting based on the rule of law.
“Велика сімка” також дуже стурбована ситуацією в Білорусі. “ЄС рішуче ввів у дію нові санкції. Співпраця G7 зробить ці санкції більш дієвішими”, – написала єврочиновниця.
Вона також нагадала, що ЄС працює над інвестиційним планом на суму 3 мільярди євро для підтримки майбутньої демократичної Білорусі.
Нагадаємо, Європейський Союз виділив Україні 25,4 млн євро на допомогу мешканцям, які постраждали від конфлікту на Донбасі.