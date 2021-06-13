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“Велика сімка” на саміті обговорила питання України

"G7 підтримує територіальну цілісність України".

“Велика сімка” на саміті обговорила питання України
Фото: ЕРА/UPG

Лідери країн “Великої сімки” на сесії з питань зовнішньої політики у межах саміту у Великобританії обговорили східне сусідство Євросоюзу.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн.

У порядку денному були питання України, спільна відповідь на підривні дії Росії і ситуацію у Білорусі.

“Оскільки Росія продовжує підривати європейський порядок безпеки, ми можемо розраховувати на сильний трансатлантичний альянс для вирішення цього завдання”, – зазначила очільниця ЄК.

За її словами, Україна займає важливе місце в спільному порядку денному країн "Великої сімки".

"G7 підтримує територіальну цілісність України і готова допомогти в її зусиллях щодо реформування. Україні потрібні сильні інститути, що діють на основі верховенства права", – додала фон дер Ляєн.

“Велика сімка” також дуже стурбована ситуацією в Білорусі. “ЄС рішуче ввів у дію нові санкції. Співпраця G7 зробить ці санкції більш дієвішими”, – написала єврочиновниця.

Вона також нагадала, що ЄС працює над інвестиційним планом на суму 3 мільярди євро для підтримки майбутньої демократичної Білорусі.

Нагадаємо, Європейський Союз виділив Україні 25,4 млн євро на допомогу мешканцям, які постраждали від конфлікту на Донбасі.

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